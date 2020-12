Ex-general israelita: "Extraterrestres existem" e já criaram connosco uma "Federação Galática"

As teorias de que não estamos sozinhos no Universo ganharam um importante aliado. Haim Eshed trabalhou durante 30 anos como chefe de Segurança do Programa Espacial de Israel e garante que os "extraterrestres existem", mas que a "Humanidade não está preparada" para isso.

Numa entrevista ao jornal Yediot Aharonot citado pelo The Jerusalém Post o ex-general israelita vai ainda mais longe e diz que terráqueos e alienígenas até já criaram uma Federação Galáctica, já conhecida pelos governos de Israel e Estados Unidos há anos. "Há um acordo entre o governo dos EUA e os alienígenas. Eles assinaram um contrato connosco para fazer experiências aqui. Eles também estão a pesquisar e a tentar entender toda a estrutura do universo e pediram a nossa ajuda", revelou Eshed.

Segundo o ex-militar, está mesmo montada uma base espacial subterrânea em Marte, onde humanos e extraterrestres estão a trabalhar lado a lado.

As revelações do chefe de Segurança do Programa Espacial de Israel esbarram de frente com as informações oficiais dos vários governos e agências espaciais, segundo as quais o planeta vizinho nunca foi visitado por humanos - essa é aliás a missão de Elon Musk e da sua SpaceX prometida para possivelmente, 2024.

E mais. Diz Haim Eshed que Trump tem conhecimento disto e esteve quase a revelá-lo ao mundo, mas foi persuadido a não o fazer porque "a humanidade ainda não está pronta para conhecer a verdade".

Questionado sobre porque guardou o segredo durante tanto tempo, respondeu: "Se tivesse contado há cinco anos o que disse agora, teria sido hospitalizado." Mas agora, segundo ele, as mentes estão mais abertas: "Eu não tenho nada a perder. Tenho as minhas graduações e prémios e sou respeitado em universidades no estrangeiro."

Eshed prepara-se para lançar o livro The Universe Beyond the Horizon - conversations with Professor Haim Eshed, (O Universo Para Além do Horizonte - Conversas com o Professor Haim Eshed, em tradução literal) onde conta mais detalhes sobre as alegadas experiências com alienígenas, a suposta criação da Federação Galáctica e a forma como os ditos aliens evitaram um apocalipse nuclear na Terra.