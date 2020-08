Ex-conselheiro de Trump detido por fraude em arrecadação de fundos

O ex-conselheiro de Donald Trump, Steve Bannon, foi detido esta quinta-feira e é acusado de lesar centenas de milhares de doadores que contribuíram para a campanha de arrecadação de fundos "Nós Construímos o Muro".

A campanha juntou mais de 25 milhões de dólares (20,99 milhões de euros) para construir um muro ao longo da fronteira sul dos EUA com o México.

Além de Bannon, foram também detidos três dos seus associados, indiciados por investigadores de Nova Iorque. São eles: Timothy Shea, que em maio foi anunciado como administrador em exercício da Drug Enforcement Administration, Brian Kolfage, um veterano da guerra do Iraque, e Andrew Badolato.

A campanha tinha como objetivo arrecadar dinheiro para ajudar o presidente Donald Trump a cumprir a promessa eleitoral de construir um muro ao longo da fronteira. Em vez disso, o Ministério Público norte-americano alegam que Bannon e a sua equipa de conservadores lucraram com o acordo.

Segundo a acusação, os réus "receberam coletivamente centenas de milhares de dólares em fundos de doadores" e cada um deles usou [os valores] de maneira inconsistente com as representações públicas da organização", .

"Os réus defraudaram centenas de milhares de doadores, capitalizando o seu interesse em financiar um muro de fronteira para arrecadar milhões de dólares, sob o falso pretexto de que todo esse dinheiro seria gasto na construção", disse a Procuradora dos EUA Audrey Strauss, numa declaração citada pelo canal CNBC.

"Enquanto repetidamente garantiam aos doadores que Brian Kolfage, o fundador e rosto público da 'We Build the Wall,' não receberia um centavo, os réus secretamente planearam passar centenas de milhares de dólares para Kolfage, que os usou para financiar o seu estilo de vida luxuoso, diz a acusação.

"GoFundMe" ameaçou suspender a campanha de angariação de fundos

A Casa Branca e uma porta-voz de Bannon não quiseram comentar as detenções.

Kolfage, de 37 anos, é um veterano de guerra com três amputações que no final de 2018 lançou uma campanha de crowdfunding no site "GoFundMe" para construir um muro ao longo da fronteira EUA-México.

O ato surgiu a meio de um impasse sobre o financiamento do governo no Capitólio, onde Trump exigia que qualquer pacote de gastos incluísse milhões de dólares para construir o muro.

O impasse culminou na mais longa paralisação parcial do governo na história dos EUA.

O esforço de Kolfage rapidamente se tornou viral e arrecadou milhões de dólares de centenas de milhares de doadores - mas o site "GoFundMe" ameaçou suspender a campanha de construção a menos que Kolfage "identificasse uma organização sem fins lucrativos legítima para a qual esses fundos pudessem ser transferidos", de acordo com a acusação.