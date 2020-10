Eve e Joseph são casados há 60 anos. A pandemia manteve-os separados 215 dias

"Senti tanto a tua falta", chora Joseph enquanto abraça a mulher com quem se casou há mais de 60 anos mas que não via há 215 dias. O octogenário norte-americano foi internado em março para fazer uma cirurgia, que acabaria por obrigar os médicos a amputar-lhe uma perna. Desde então, foram meses de reabilitação que o mantiveram afastado da mulher devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19.

"Oh meu Deus, oh meu Deus", exclama Eve no momento do reencontro, captado e partilhado no Facebook pelo lar Rosecastle at Delaney Creek, na Florida. Visivelmente emocionados, Eve e Joseph abraçam-se, enquanto ele garante: "Amo-te tanto", antes de acrescentar: "Durante 60 anos fiz pelo menos uma coisa certa."

Durante estes sete meses de separação, Eve e Joseph mantiveram o contacto através de chamadas telefónicas e encontros à distância, mas tal não impediu as lágrimas de ambos nesta visita de Joseph ao lar onde Eve vive.