EUA pedem saída de Maduro e de Guaidó para facilitar eleições

O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, defendeu esta terça-feira que tanto Nicolás Maduro como Juan Guaidó devem afastar-se para favorecer a criação de um "Conselho de Estado" e de um "governo de transição" com membros do regime e da oposição que permita a realização de eleições na Venezuela.

Guaidó, líder da Assembleia Nacional venezuelana, foi reconhecido em janeiro de 2018 pelos EUA (e por meia centena de outros países, incluindo Portugal) como presidente interino da Venezuela. Isto depois de Maduro tomar posse para um novo mandato, fruto de eleições que essa parte da comunidade internacional considerou que não foram livres ou justas.

"Este plano propõe que tanto Maduro, o ex-presidente que se aferrou ao poder, como Juan Guaidó, o presidente interino, deem um passo ao lado para que membros eleitos na Assembleia Nacional de ambas as partes possam criar um Conselho de Estado que sirva como governo de transição, que organize eleições presidenciais livres e justas", escreveu no Wall Street Journal o responsável do Departamento de Estado para a Venezuela, Elliott Abrams.

"Os EUA não apoiam nenhum partido político em particular na Venezuela. Apoiamos o regresso à democracia e acreditamos que todos os partidos, incluindo o partido do regime, PSUV, deveriam poder concorrer em igualdade de condições em eleições livres e justas", acrescentou Abrams.

Na conferência de imprensa de apresentação do plano, Pompeo disse contudo que o objetivo dos EUA não mudou, deixando claro que Guaidó podia concorrer às eleições, mas Maduro não. "Fomos claros desde o início que Maduro nunca vai voltar a governar a Venezuela", disse o secretário de Estado.

Questionado sobre se Guaidó podia concorrer, Pompeo respondeu: "Claro que sim". E acrescentou: "Acho que é o político mais popular na Venezuela. Acho que se as eleições fossem hoje, ele teria um excelente resultado." O secretário de Estado explicou ainda que os EUA vão continuar a apoiá-lo. "Quando desenhámos este caminho para a democracia, nós trabalhámos de perto com ele."

O novo plano dos EUA detalha ainda em que condições Washington pode levantar as sanções económicas que existem atualmente contra a Venezuela.

O plano de transição surge também depois de o Departamento de Justiça norte-americano ter acusado Maduro de narcoterrorismo e de o Departamento de Estado ter oferecido uma recompensa de 15 milhões de dólares por informação que pudesse levar à sua captura.