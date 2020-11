Espanha começa a vacinar em janeiro, mas governo descarta obrigatoriedade da vacina

Espanha espera ter a vacina da Pfizer no início de 2021. Será gratuita e chegará a 10 milhões de pessoas

O ministro espanhol da Saúde informou neste sábado que por enquanto descarta tornar obrigatória a vacina contra a covid-19, que o governo planeia começar a administrar em janeiro com o objetivo de imunizar uma grande parcela da população no primeiro semestre de 2021.

"Os especialistas garantem que não é conveniente que seja obrigatório, que isso poderia inclusive ser contraproducente. No nosso país já existe uma boa tradição de vacinação", indicou Salvador Illa numa entrevista à rádio Rac1.

"Embora legalmente pudéssemos, pensamos que não é conveniente torná-la obrigatória. Simplesmente explicando bem, estamos seguros de que haverá um nível de resposta alto", acrescentou.

O executivo espanhol apresentará na terça-feira um plano que planeia vacinar "uma parte muito substancial da população" no primeiro semestre de 2021, anunciou naa sexta-feira o chefe do governo, o socialista Pedro Sánchez.

O seu ministro da Saúde acrescentou neste sábado que pretendem iniciar o processo de vacinação em janeiro e, embora não queira aventurar-se a dar percentagens concretas, mencionou o número de "30 milhões de cidadãos" vacinados, o que representaria cerca de 70% da população espanhola.

Esta vacinação em massa permitiria iniciar uma "etapa distinta" na Espanha, um dos países europeus mais castigados sanitária e economicamente pela pandemia, com mais de 42.600 mortos, segundo dados oficiais, e um retrocesso do PIB de 12,8% previsto para este ano, de acordo com o FMI.