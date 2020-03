Espanha com 288 mortos e quase oito mil infetados

Gran Via, em Madrid, quase deserta.

O número de mortes com coronavírus subiu para 288 em Espanha, o que representa um aumento de 152 casos em relação a sábado. No total há 7753 pessoas infetadas, mais duas mil do que na véspera.

O último balanço foi revelado pelo Centro de Coordenação de Alertas e Emergências Sanitárias. Na véspera havia registo de 5700 casos.

O maior número de casos confirmados continua a ser Madrid (3544), seguido da Catalunha (715) e País Basco (630). Entre os novos casos confirmados está o da mulher do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez. O contágio de Bergoña Gómez foi detetado após terem sido efetuadas análises às pessoas mais próximas do primeiro-ministro e ambos estãoa aplicar as medidas de prevenção estabelecidas pelas autoridades sanitárias.

Houve ainda 517 altas hospitalares, havendo registo de 382 pessoas em unidades de cuidados intensivos.

O novo balanço surge depois de o governo espanhol decretar, no sábado, o estado de alerta, que impõe várias restrições de deslocação aos habitantes, numa tentativa de travar a escalada de contágios em Espanha, o segundo país europeu mais afetado depois de Itália.

Sánchez anunciou o confinamento quase total do país de 46 milhões de habitantes, que só poderão sair de casa para comprar alimentos ou medicamentos, para trabalhar ou para cuidar de pessoas dependentes.

Todos os estabelecimentos comerciais considerados não essenciais, escolas, museus, restaurantes e centros desportivos estão fechados. As procissões previstas para a Semana Santa foram canceladas em cidades como Sevilha.