Duas tempestades deixam milhões de americanos em alerta em época de Ação de Graças

Chuva, neve e fortes rajadas de vento estão a afetar milhões de norte-americanos na semana de Ação de Graças, que se celebra esta quinta-feira, feriado nos EUA. E a culpa não é de uma, mas de duas tempestades que estão a afetar a costa Oeste e Centro-Oeste dos Estados Unidos.

Devido ao mau tempo, milhares de ligações aéreas foram canceladas, há filas de trânsito e estradas cortadas. Mais de 20 milhões de pessoas estão sob alertas ou avisos meteorológicos, de acordo com a CNN.

Uma das tempestades, considerada "histórica", pelo Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA (NWS, na sigla em inglês), avança na costa Oeste pelo Oregon e o noroeste da Califórnia, com ventos fortes, inundações costeiras e forte queda de neve. Mais a sul do estado da Califórnia são esperadas inundações, de San Diego a Los Angeles.

O serviço de meteorologia refere mesmo que esta tempestade rivaliza com a força de um furacão de categoria 1.

No aeroporto de Denver, no estado do Colorado, pelo menos 450 voos foram cancelados devido aos fortes nevões que estão a assolar a região.

No Arizona, o serviço de meteorologia avisou os automobilistas para "condições impossíveis de viajar" na quinta e sexta-feira, devido à forte queda de neve.

Viagens de 55 milhões de norte-americanos afetadas pelo mau tempo

Já no condado de Santa Bárbara, as autoridades alertaram a população para a possibilidade de existirem vários detritos nas ruas devido à chuva forte, nomeadamente nas zonas afetadas recentemente por incêndios.

Na véspera do Dia de Ação de Graças, uma outra tempestade está a afetar o Centro-Oeste, nomeadamente o Minnesota, Wisconsin e partes de Iowa, com forte queda de neve e rajadas de vento que podem atingir os 80 quilómetros por hora, que passam para os quase 100 km/hora no Missouri e Ohio. Condições climatéricas adversas que estão a tornar as viagens de milhões de norte-americanos num caos.

Em Nova Iorque são esperadas fortes rajadas de vento, que estão a colocar em causa o tradicional desfile de balões gigantes, na quinta-feira, no Dia de Ação de Graças.

"Isto pode ser uma tempestade de costa a costa", afirmou o meteorologista Alex Lamers, da NWS, citado pelo The Guardian.

Estima-se que o mau tempo estrague os planos de quase 55 milhões de norte-americanos que contavam viajar pelo menos 80 quilómetros na semana de Ação de Graças recorrendo a aviões, comboios e automóveis, refere a Associação Automobilística Americana, citada pela Reuters.