Donald Trump usou finalmente uma máscara mas não quis ser fotografado

O presidente norte-americano, Donald Trump, utilizou finalmente uma máscara durante uma visita a uma fábrica da Ford, Superou assim a aversão às máscaras para enfrentar o novo coronavírus, mas não quis ser fotografado usando uma máscara. Por isso surgiu junto da imprensa sem a máscara colocada.

Mas o site TMZ teve acesso a uma foto de Trump de máscara, no interior da fábrica, e publicou-a.

Durante a visita a uma fábrica da Ford em Ypsilanti, Michigan, cujos trabalhadores fabricaram ventiladores e outros equipamentos médicos no âmbito da pandemia da covid-19, Trump segurou uma máscara e disse que a tinha usado.

"Usei uma destas máscaras, mas não quero dar à imprensa o prazer de ver", disse a jornalistas e fotógrafos que o acompanharam na visita, segundo a AFP.

Praticamente todos na fábrica usavam máscaras, seguindo a política da empresa e as recomendações do governo para conter a disseminação do vírus.

Trump, que pressiona para deixar a pandemia para trás e reativar a economia, nunca usou uma máscara em público, alegando que não se ajusta à imagem que deve dar como líder mundial.

Mas agora Trump disse que a máscara "era muito bonita, ficou muito bem".