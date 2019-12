Dois navios de cruzeiro colidem em porto do México

© Matthew Bruin via REUTERS

Cerca de 20 mil pessoas retidas em cruzeiros por causa do Harvey

Mais de 300 pessoas adoecem a bordo de um dos maiores cruzeiros do mundo

Dois barcos de cruzeiro de grande dimensão, o Carnival Glory e o Carnival Legend, colidiram esta sexta-feira de manhã quando ambos estavam no porto de Cozumel, no México, um estacionado e o outro a tentar atracar. Um passageiro ficou ferido, sem gravidade.

Vídeos captados por testemunhas mostram o momento da colisão. Parte do convés do Carnival Glory ficou bastante danificada com o acidente.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Estamos a avaliar os danos, mas não há problemas que afetem a navegabilidade de qualquer navio", disse a Carnival Cruises, proprietária dos dois barcos, em comunicado.

O convés do Carnival Glory ficou danificado.

O Carnival Glory estava a "manobrar para atracar" e atingiu o Carnival Legend, que já estava atracado, informou a companhia de cruzeiros.

Um passageiro sofreu ferimentos ligeiros, o que aconteceu no momento em que os passageiros do Carnival Glory estavam a ser evacuados da sala de jantar, de acordo com informações da empresa.

Tudo indica que o itinerário dos dois navios de cruzeiro não será afetado pelo acidente. "O acidente não foi assim tão mau", disse à CNN a passageira do Carnival Legend, Mary Anne McKinley. "Apenas senti que uma grande onda colidia com o navio." A passageira do Carnival Glory, Maddison Haynes, descreveu o acidente da mesma forma.

Mary Anne McKinley disse que uma informação colocada a bordo, após o acidente, indica que as correntes marítimas causaram a colisão. Maddison Haynes, passageira do Carnival Glory, disse à CNN que no seu cruzeiro informaram que os ventos fortes foram um fator importante para o acidente.

Numa outra gravação, pode ver o momento da colisão, a partir de um vídeo captado de outro ângulo.