Do assassinato de Luther King à violência policial. Os dias em que a América ardeu

Os EUA estão a ferro e fogo desde a morte de George Floyd, vítima de violência policial injustificada. Os protestos violentos espalharam-se pelas principais cidades dos EUA e são o mais recente capítulo da tensão racial no país que já conheceu outros momentos assim. Recorde os principais.

1965, Los Angeles

Um homem a ser detido durante os conflitos que ficaram conhecidos como os Tumultos de Watts. © DR

Dois homens negros são parados pela polícia por suspeitas de condução sob o efeito de álcool. Este foi o mote para os protestos que se seguiram e que ficaram conhecidos como os "Tumultos de Watts", que duraram de 11 a 17 de agosto de 1965, em Los Angeles, e que deixaram 34 mortos e provocaram dezenas de milhões de dólares em danos materiais.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Marquette Frye, um afro-americano, e o seu meio-irmão são parados pela polícia e levados para interrogatório. Vários milhares de negros cercam a esquadra e, após uma semana de incêndios e pilhagens, o bairro de Watts está praticamente destruído.

1967, Newark

Dois agentes da polícia brancos prendem e espancam um motorista de táxi negro devido a uma pequena infração de trânsito, provocando tumultos que duraram de 12 a 17 de julho em Newark, Nova Jersey.

Durante cinco dias, no calor sufocante do verão, manifestantes arruínam as ruas do distrito, deixando 26 mortos e 1.500 feridos.

Manifestantes negros enfrentam soldados federais armados em Newark a 17 de julho de 1967 durante os tumultos que eclodiram na cidade após uma operação policial que culminou num ato de violência contra um afro-americano. © AFP FILES / AFP

1967, Detroit

Motins em Detroit, Michigan, de 23 a 27 de julho de 1967, deixaram uma cifra negra de 43 mortes e mais de 2.000 feridos. Os distúrbios espalham-se pelo Illinois, Carolina do Norte, Tennessee e Maryland.

Uma detenção durante os tumultos numa rua de Detroit no dia 25 de julho de 1967. © AFP FILES / AFP

1968, Memphis, o homicídio do "rei", Martin Luther King

O assassinato de Martin Luther King, em Memphis, no Tennessee, desencadeia uma onda de violência em 125 cidades de 4 a 11 de abril de 1968, com uma cifra de 46 mortos e 2.600 feridos.

Soldados nas ruas de Washington, D.C., no decorrer dos motins que se estenderam por mais de 100 cidades dos EUA após o assassinato de Martin Luther King. © DR

Em Washington, o então presidente Lyndon B. Johnson envia a 82ª Divisão Aerotransportada para conter os protestos.

A destuição de uma loja m Washington, no decorrer dos motins provocados pelo assassinato de Martin Luther Kig. © DR

1980, Miami

A absolvição de quatro polícias brancos em Tampa, na Florida, acusado de espancar um motociclista negro até a morte, em dezembro de 1979, depois do afro-americano ter passado um sinal vermelho, desencadeou uma onda de violência na cidade de Liberty, em Miami, de 17 a 20 de maio de 1980. Os distúrbios provocaram a morte a 18 pessoas e fizeram centenas de feridos.

Distúrbios em Miami em 1980. © DR

1992, Los Angeles

De 30 de abril a 1º de maio de 1992, surgem tumultos em Los Angeles, com pelo menos 59 mortos e mais de 2.300 feridos. A violência foi desencadeada pela absolvição de quatro polícias brancos que foram filmados a espancar um motorista negro, Rodney King.

A violência espalha-se por Atlanta, Califórnia, Las Vegas, Nova Iorque, São Francisco e São José.

As unidades da guarda foram convocadas a 12 de abril de 1993 pelo governador de Los Angeles para conter os motins enquanto se aguardava o veredicto no julgamento de Rodney King. © TIMOTHY A. CLARY / AFP

2001, Cincinnati

No dia 9 de abril de 2001, houve tumultos em Cincinnati, Ohio, após o assassinato de um negro de 19 anos, Timothy Thomas, por um polícia branco. O autarca Charlie Luken impõe o toque de recolher por quatro noites depois da cidade assistir aos piores distúrbios em mais de 30 anos, durante os quais 70 pessoas ficam feridas.

Timothy Thomas tinha 19 anos e foi morto por um polícia branco. © DR

2014, Ferguson

Dez dias de protestos e tumultos, além de táticas pesadas da polícia em Ferguson, Missouri, ocorrem de 9 a 19 de agosto de 2014, depois de um polícia branco matar um adolescente negro desarmado, o aspirante a estudante Michael Brown, de 18 anos.

No final de novembro, o anúncio de que as acusações contra o polícia tinham caído leva a uma nova explosão de raiva.

© DR

2015, Baltimore

A 19 de abril de 2015, Freddie Gray, um homem de 25 anos de idade, morre uma semana depois de sofrer graves lesões na coluna vertebral enquanto estava numa carrinha da polícia depois de ser preso por agentes da polícia de Baltimore.

A prisão é captada em vídeo e transmitida, o que leva a tumultos e pilhagens em Baltimore, uma cidade de 620 mil habitantes, dos quais quase dois terços são negros.

É declarado o Estado de Emergência e as autoridades chamam as tropas para as ruas.

2016, Charlotte

Em setembro de 2016, em Charlotte, Carolina do Norte, aconteceram protestos violentos devido ao tiro fatal da polícia que vitimou Keith Lamont Scott, de 43 anos.

© Brian Blanco / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A polícia diz que o tiroteio aconteceu quando viram o afro-americano a empunhar uma arma enquanto se aproximavam de seu veículo depois de alegadamente o terem visto a enrolar um cigarro de marijuana.

A família diz que Keith Lamont Scott estava desarmado. As autoridades impuseram o toque de recolher e chamaram o exército para as ruas.

(com AFP)