Dia Mundial da Terra comemora-se online. Conheça o programa

A 22 de abril comemora-se o Dia Mundial da Terra, No ano do seu 50º aniversário a celebração é feita online.

São mais de 40 as organizações portuguesas que reponderam ao desafio da Fundação Oceano Azul para celebrar o 50º aniversário do Dia Mundial da Terra que se celebra, desde 1970, a 22 de abril. Mas este ano em moldes diferentes devido à pandemia da covid-19. Todas as iniciativas (estão previstas mais de 80) têm lugar online em várias plataformas digitais: Facebook, Instagram ou nos sites das entidades.

No programa, que começou a 18 de abril e se prolonga por nove dias estão a decorrer conversas sobre os mitos da reciclagem, identificação de microplásticos em casa, iniciativas de voluntariado, boas práticas ambientais, iniciativas de voluntariado ambiental para a água, quizz variados, entre outras ações.

Para esta quarta-feira, 22 de abril, a data oficial da comemoração do Dia da Terra (programa completo mais abaixo), as iniciativas começam às 8h30 com o tema "Que espécie é esta? E que espécie inovadora é esta?" na página de Facebook do Centro de Ciência Viva de Tavira.



Pelas 15h30 o Oceanário de Lisboa junta-se às comemorações com a iniciativa "Missão MAR, desvenda o crime climático", prevista nas suas páginas de Instagram e Facebook.



O dia termina com Mitos da Reciclagem disponível nas páginas de Instagram e Facebook do Movimento Claro. Mas há mais para consultar no site oficial da Fundação Oceano Azul

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Programa detalhado de 22 de abril, Dia Mundial da Terra:

8h30 - Que espécie é esta? E que espécie invasora é esta? - pelo Centro de Ciência Viva de Tavira. No facebook: @CCVTAVIRA

09h00 - Da nossa casa para os oceanos - pela Associação Ambiental Cascaisea. Através do Facebook @Cascaisea

09h30 - Eu pela Terra, pela APA-ARG Algarve e Voluntariado Ambiental para a Água. No facebook de @voluntariadoambientalagua

10h00 - Consegues concluir o puzzle da chilreta barreta, por RIAS de Olhão, disponívl no Instagram e Facebook @rias_olhao

10h30 - Pela Janela, não! A beata chega ao mar. Pela Associação 10 milhões na berma da Estrada. Na página de facebook @10milhoesnabeiradaestrada

11h00 - Separados na mesma casa, por Núcleo de Estudantes de Ciência do Mar AAUAV. Disponível nas páginas de Instagram e Facebook @necmaauav

12h00 - #aultimagota_algarve por Almargem, disponível no facebook @associacaoalmargem

12h30 - Ria Formosa - conhecer e preservar, por Centro de Ciência Viva do Algarve, disponivel nas páginas de Instagram e Facebook @ccvalg

13h00 - Remoção de cabos de pesca, por Mar à Deriva - Adrift Sea, disponível no Instagram em @mar_a_deriva

13h30 - Deriva Litoral - Fábrica Centro de Ciência Viva, disponível na página de Facebook @fabricacienciaviva

14h00 - Proposta filmes por Futuro Sustentável, disponível no Instagram @sustentavelfuturo e Facebook @porumfuturosustentavel

14h30 - Surfers for the Ocean (Surfistas pelos oceanos) por Surfrider Peniche, disponível no Instagram e Facebook @surfriderpeniche

15h00 - És parte da solução por Feel4Planet disponível no Instagram e Facebook @feel4planet.



15h30 - "Missão Mar, Desvenda o Crime", pelo Ocenário de Lisboa, disponível no Instagram @oceanariolisboa e Facebook @oceanario.de.lisboa

16h00 - Foca Challenge pela Focus On Critical Actions, através da página no Facebook @focusoncriticalactions.

16h30 - Give the Ocean a Voice (Dar voz aos Oceanos) por The Trash Traveller na página de Instagram @thetrashtraveller.

17h00 - Junta-te à esperança a partir do conforto de casa, pela Ocean Hope no Instagram e Facebook @oceanhope

17h30 - A árvore da reciclagem! Pelo Movimento Sem Palhinhas. Disponível no Instagram @movimento_sem_palhinhas e no Facebook @movimentosempalhinhas

18h30 - Proposta de Filmes pela Sustentável Futuro, disponível no Instagram @sustentavelfuturo e Facebook @porumfuturosustentavel

19h00 - O meu favorito do nosso planeta, por Fábrica Centro de Ciência Viva, disponível no Instagram e Facebook @fabricacienciaviva

20h30 - Terra de Mar, por Onda Magna Surfschool. Através do Instagram @ondamagna

21h30 - Mitos da reciclagem, por Movimento Claro, disponível nas páginas de Instagram @movimento_claro e nas páginas de Facebook @movimento.claro.oeiras e @clarocascais