DGS do Canadá recomenda o uso de máscara durante o sexo. E nada de beijos

A diretora de saúde pública do Canadá pediu esta quarta-feira que os casais usem máscaras durante as relações sexuais para evitar a propagação do novo coronavírus. E, acrescentou, devem evitar os beijos.

"O sexo pode ser complicado na época da covid-19, especialmente para aqueles sem um parceiro íntimo na sua casa ou cujo parceiro sexual está em maior risco para a covid-19", disse Theresa Tam em comunicado.

"A atividade sexual de menor risco durante a covid-19 envolve apenas a si só", acrescentou.

Mas aqueles que fazem sexo com um parceiro que está em risco ou de fora de casa devem "deixar de beijar e evitar contacto ou proximidade cara a cara (e) considerar o uso de uma máscara que cubra o nariz e a boca".

Tam disse que as pessoas também devem limitar o consumo de álcool ou "outras substâncias para que, com o seu (s) parceiro (s), possam tomar decisões seguras".

A responsável observou que há uma "probabilidade muito baixa" de transmissão do novo coronavírus através do sémen ou fluidos vaginais. Mas pediu o uso de preservativo.

O número de casos de covid-19 no Canadá aumentou esta quarta-feira para 129.705, incluindo 9.171 mortes. Quase 90 por cento das pessoas que adoeceram recuperaram.