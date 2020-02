Dez localidades italianas encerram espaços públicos. Há 16 pessoas infetadas

Surto "sob controlo". OMS preocupada com casos fora da China

As autoridades do norte da Itália ordenaram esta sexta-feira o encerramento de escolas, bares e outros espaços públicos em 10 localidades após uma sucessão de novos casos de pessoas infetadas com coronavírus. Há cerca de 250 pessoas em quarentena.

Cinco médicos e nove outras pessoas testaram positivo na região da Lombardia, depois de frequentarem o mesmo bar e terem o mesmo grupo de amigos, com dois outros casos confirmados na região de Veneto, disseram as autoridades, citadas pela AFP.

"A Itália está pronta, preparamos um plano porque ficou claro que isto poderia acontecer. Agora é uma questão de implementar o plano preparado", disse o ministro da Saúde, Roberto Speranza ao anunciar as medidas

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Mais de 50.000 pessoas foram convidadas a ficar em casa nas áreas em questão, enquanto todas as atividades públicas, como festas de carnaval, missas na igreja e eventos desportivos foram proibidas por uma semana.

O primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte disse que o governo mantém "um nível muito alto de precaução".

As ruas das localidades estão desertas, com poucas pessoas no exterior, e os espaços públicos fechados.

A primeira cidade a ser fechada foi Codogno, com uma população de 15.000 habitantes, onde três pessoas apresentaram resultado positivo para o vírus, incluindo um homem de 38 anos e a mulher, grávida de oito meses. Três outras pessoas testaram positivo de coronavírus e aguardam resultados definitivos.

O autarca de Codogno, Francesco Passerini, disse que a notícia dos casos "despertou alarme" em toda a cidade a sul de Milão.

Foi nesta pequena cidade que foram confirmados a maioria dos casos de infeção pelo novo coronavírus. O autarca ordenou o encerramento imediato, durante um período que poderá ir até cinco dias, de vários locais públicos, nomeadamente escolas, serviços municipais, supermercados, bares, discotecas e pavilhões desportivos.

A par do paciente internado nos cuidados intensivos, outras duas pessoas apresentam sintomas associados ao novo coronavírus (designado como COVID-19), que pode provocar doenças respiratórias potencialmente graves como a pneumonia.

Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, foram confirmados outros casos de infeção do novo coronavírus em cerca de 30 países e territórios.

O número de infetados já superou as 76 mil pessoas a nível global, sendo a grande maioria no território chinês.

Só no território continental da China, o número de mortes já superou as duas mil (2.236), entre 75.465 casos de infeção confirmados, segundo os dados mais recentes fornecidos por Pequim.

Em outros países, o número de casos de infeção confirmados ultrapassa os 1100.