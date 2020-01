Criança encontrada morta no trem de aterragem de avião no aeroporto de Paris

Uma criança de 10 anos foi esta quarta-feira encontrada morta no trem de aterragem de um avião que chegou ao início da manhã no aeroporto de Paris e que tinha partido de Abidjan, na Costa do Marfim, disse fonte próxima do inquérito à AFP.

O Boeing 777 da Air France descolou de Abidjan na noite desta terça-feira e aterrou no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris.

A companhia aérea disse em comunicado que um "passageiro clandestino" morreu, sem indicar a idade da pessoa, e classificou a situação de um "drama humano".

"Além da tragédia humana, o caso indica uma grave falha de segurança no aeroporto de Abidjan", declarou à agência AFP uma fonte de segurança da Costa do Marfim, questionando-se como uma criança de dez anos acede a um avião e se a mesma terá beneficiado de um cúmplice.

Nos últimos anos, vários passageiros clandestinos, nomeadamente adolescentes africanos, foram encontrados mortos de frio ou esmagados no porão do trem de aterragem.

Nestes espaços, as temperaturas descem aos -50°C entre os 9.000 e 10.000 metros, a altitude a que os aviões voam. As caixas do trem não são aquecidas nem pressurizadas.