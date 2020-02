A Coreia do Sul registou a primeira morte pelo novo coronavírus. Segundo a Associated Press, o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças sul-coreano ainda não forneceu mais detalhes sobre esta morte no país. O número de mortos devido ao Covid-19 subiu esta quinta-feira para 2.118 na China continental, ao mesmo tempo que foi registado o menor aumento diário de novos casos de infeção em quase um mês, de 394.