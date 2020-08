Comunidade espanhola impõe fecho dos bares de alterne

Espanha volta a estar entre os dez países com mais casos de infeção acumulados

A partir da meia-noite, a comunidade autónoma de Espanha de Castela-Mancha impõe o encerramento dos bordéis, uma medida que nenhuma outra região mencionou nos respetivos regulamentos e às quais o Ministro da Saúde, Salvador Illa, não se referiu ao anunciar as novas diretrizes para contenção da pandemia.

"Fazemos um esclarecimento especial, os bares de alterne devem permanecer encerrados ao público independente da licença com que operem. Queremos deixar claro porque havia algumas dúvidas sobre esses locais. Estarão fechados 24 horas por dia ", explicou Jesús Fernández Sanz, responsável pela pasta da saúde em Castela-Mancha, citado pelo El País.

Segundo o jornal espanhol, Salvador Illa fez um apelo às comunidades autónomas na quarta-feira para que maximizassem as medidas impostas de modo a quebrar as cadeias de transmissão do novo coronavírus em bordéis, onde os mesmos controles exigidos em outros tipos de estabelecimentos devem ser aplicados.

A Ministra da Igualdade, Irene Montero, fez um pedido semelhante na quinta-feira. Fê-lo através de uma carta enviada aos Conselheiros da Igualdade para a adoção de disposições específicas nestes locais que podem levar a um "potencial aumento de [casos] positivos que são difíceis de rastrear".

"Sem prejuízo do nosso constante combate à exploração sexual, considero importante atuar especificamente nos locais onde a prostituição é praticada", diz o texto da carta.

São as comunidades autónomas espanholas que têm competência para encerrar ou limitar o horário dos bordéis, locais que muitas vezes se encontram registados como estabelecimentos de hotelaria, recorda o El País.