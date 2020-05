Cientista que investigava a covid-19 foi morto a tiro em casa

Trump diz que crise do novo coronavírus é "pior do que Pearl Harbor" e o 11 de setembro

Um cientista de ascendência chinesa que trabalhava no novo coronavírus nos Estados Unidos foi morto a tiro com a polícia a considerar tratar-se de um homicídio seguido de suicídio por causa de um "parceiro íntimo".

Bing Liu, 37 anos, foi encontrado morto no fim de semana na sua casa nos arredores de Pittsburgh, onde trabalhava como professor e investigador.

O corpo do seu alegado homicida, Hao Gu, 46 anos, foi descoberto nas redondezas, no interior de um automóvel, com as autoridades a dizerem ter sido suicídio, segundo o canal de notícias local WTAE.

A polícia disse que o incidente foi resultado de uma disputa entre os dois homens sobre um "parceiro íntimo" e que não havia evidências de que o assassinato de Liu estivesse relacionado com as suas pesquisas científicas, informou o WTAE na quarta-feira.

A morte de Liu foi lamentada pelos seus colegas da Universidade de Pittsburgh, que disseram que continuariam a sua investigação.

"O Bing estava prestes a fazer descobertas muito significativas para entender os mecanismos celulares subjacentes à infeção por SARS-CoV-2 e a base celular das seguintes complicações", afirmou a universidade em comunicado.

"Faremos um esforço para concluir o que ele começou, num esforço para homenagear sua excelência científica, acrescentou a Universidade de Pittsburgh.

Apesar da informação oficial da polícia apontar para contornos pessoais, isso não impediu que as redes sociais difundissem várias teorias da conspiração de que tinha sido alvo por causa do seu trabalho no estudo do vírus, relata a AFP. "Bing Liu foi morto por um governo corrupto", escreveu um utilizador do Twitter. "Estava perto de expor a verdade sobre a Covid-19 e como ele se originou nos EUA".

Outros chegaram à conclusão oposta, sugerindo que deveria haver uma investigação sobre se o professor de etnia chinesa foi "assassinado por ordem do governo comunista chinês".