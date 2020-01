Churrasqueira portuguesa é o melhor restaurante no Canadá. Molho é o segredo

"O melhor frango assado de Montreal." É assim que muitos utilizadores da rede social Yelp, dedicada a avaliações de estabelecimentos comerciais, definem a especialidade portuguesa da churrasqueira "Ma Poule Mouillée" (A Galinha Molhada, em português), localizada no centro de Montreal, no Canadá e que ficou em primeiro na lista do 100 melhores locais para comer no Canadá, definida pela Yelp. Tony Alves é o emigrante que dirige este restaurante, aberto há seis anos. Antes, Tony Alves trabalhou mais de 20 anos numa outra churrasqueira, propriedade de um seu tio na mesma cidade do Quebeque. O segredo, diz o chef com família em Arcos de Valdevez, está no molho picante. Cujos ingredientes são isso mesmo - um segredo.

O segredo do frango assado está no molho picante © D.R,

Não sendo o único prato que o restaurante oferece, o frango assado é o produto que mais consumidores atrai ao estabelecimento de restauração. Na Yelp, existem mais de 440 avaliações, quase todas positivas ou muito positivas. "Para determinar os melhores lugares para comer em 2020, a equipa de análise de dados da Yelp selecionou os melhores restaurantes por classificação e número de avaliações em 2019 por todo o Canadá", explica Yelp. Depois uma equipa de curadoria finalizou a classificação. "O resultado é uma lista tão peculiar, interessante e única", lê-se no blogue da empresa Yelp.

Tony Alves é o português que fundou o "Ma Poullé Mouillée" © Montreal Gazette

Na página oficial do "Ma Pettie Poullée", Tony Alves explica que abriu o restaurante em 29 de julho de 2013, após décadas a trabalhar, "desde tenra idade", com o tio que tinha um restaurante na mesma zona. Diz que aprendeu tudo com o tio, que era um padeiro, o que aplica hoje no seu restaurante. "Com um sonho e uma ideia clara em mente, Tony Alves não hesitou nem um segundo em abrir o próprio restaurante, assim que a oportunidade se apresentou." Hoje o filho Michael Alves está também à frente do negócio de sucesso.

"A partir de então, o chef Alves aprendeu a conceber um molho picante muito especial, de maneira suave, sendo hoje dos mais requintados. Pois, como diz o chef, é o molho que faz a diferença, porque todos são capazes de grelhar um frango", refere o texto do restaurante que junto ao nome apresenta também a descrição "Churrasco urbano português". Depois, já sob o nome faz a sua publicidade. "Simply the Best" [Simplesmente o Melhor].

Na sua página de Facebook, a equipa do restaurante já agradeceu a distinção e recorda que há um ano as instalações tiveram um incêndio que obrigaram a obras e fechar temporariamente. No ano passado tinha ficado em 16.º nesta lista e agora em 2020 atinge o topo.

O primeiro lugar na lista também não passou despercebido à embaixada do Canadá em Lisboa. No Facebook, assinalou o seu contentamento por ser um restaurante português a ser considerado o melhor lugar para comer no Canadá.

Em 2019, Tony Alves recebeu no restaurante uma equipa da publicação gastronómica Eater e explicou que não pode revelar o segredo do molho. Há mais de 30 anos " a virar frangos", o emigrante diz que nunca se cansa de frango.

O frango assado é assim o que atrai multidões ao restaurante. Mas a gastronomia portuguesa está mais representada, seja com as bifanas ou os célebres pastéis de nata.

Os pastéis de nata são também um sucesso no Quebeque © D.R.

Na mensagem deixada no Facebook, a equipa de Tony Alves diz que "não podia esperar um melhor presente para 2020, um ano depois do incêndio. Há um ano prometemos que voltaríamos em força. E aqui vamos nós, passamos do 16º lugar no 1º lugar". Quando reabriu há quase um ano, o Ma Petite Poullée colocou um vídeo no Facebook de agradecimento aos clientes fiéis.

As filas para comer frango assado prometem assim continuar a ser uma constante no restaurante canadiano com sotaque português.