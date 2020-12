Centros comerciais do Rio de Janeiro podem abrir 24 horas por dia para evitar multidões

Oxford e AstraZeneca vão pedir autorização para utilização de emergência da vacina no Brasil

Brasil. Rio de Janeiro com praias lotadas em plena pandemia

O Rio de Janeiro autorizou a abertura de centros comerciais 24 horas por dia como forma de evitar aglomerações nas compras de Natal, ignorando a recomendação de reforçar as restrições para combater a disseminação da Covid-19 no Brasil.

"Os centros comerciais serão autorizados a funcionar 24 horas por dia para que a população não precise de correr" e diminua a sobrecarga do transporte público, afirmou esta sexta-feira o prefeito Marcelo Crivella em conferência de imprensa.

A medida vai estar em vigor ao longo do mês de dezembro, disse o prefeito no Twitter.

Crivella também anunciou o encerramento de escolas municipais que, desde o último mês retomaram gradual e voluntariamente as aulas presenciais.

O estado do Rio de Janeiro e a sua capital registam há algumas semanas um aumento nas infeções e internamentos por Covid-19, o que está a começar a saturar novamente o sistema nacional de saúde.

Uma comissão científica que aconselha a prefeitura recomendou esta semana o encerramento de escolas e praias e a restrição de horários em bares e restaurantes, mas as autoridades garantem que maior controlo da aplicação das medidas em vigor e o aumento da capacidade hospitalar serão suficientes para evitar a elevação do quadro e da curva de mortalidade.

O Rio viveu o auge da pandemia em maio e junho, e desde então iniciou um processo gradual de reabertura e fechou alguns hospitais de campanha devido à estabilização da situação sanitária. Além do uso obrigatório de máscara nos espaços públicos, nos últimos meses a cidade retomou o seu ritmo habitual, com grandes multidões nas praias, nos transportes públicos e até nos eventos sociais sem medidas de proteção.

O Brasil ultrapassou esta quinta-feira 6,4 milhões de casos confirmados e 175 mil mortes por Covid-19. Mais de 22 mil dessas mortes ocorreram no estado do Rio de Janeiro, que acumula a maior taxa de mortalidade proporcional do país: 133 por 100 mil habitantes.