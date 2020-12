Casa de Paolo Rossi assaltada durante funeral do futebolista

Campeões mundiais em 1982 e centenas de fãs foram a Vicenza (nordeste da Itália) no sábado para prestar uma última homenagem a Paolo Rossi, herói do tricampeonato da Azzurra. Enquanto isso, a casa do ex-futebolista, na zona rural da Toscânia, foi assaltada durante o seu serviço fúnebre.

A agência noticiosa italiana AGI informou que a viúva de Rossi, Federica, ao regressar da cerimónia descobriu que a casa que partilhavam perto de Bucine, a sudeste de Florença, tinha sido assaltada.

Os artigos roubados incluíam um relógio pertencente à lenda do futebol e dinheiro.

Rossi e a sua família viviam numa quinta em Poggio Cennina, uma colina com vista para o Val d'Ambra, onde dirigia uma empresa de agricultura biológica e uma unidade de agroturismo.



Os seus companheiros na conquista do Campeonato do Mundo em Espanha carregaram o caixão de 'Pablito' na praça da catedral de Vicenza, cidade cujo clube ele ajudou a alcançar resultados inesperados (2.º lugar no campeonato italiano de 1978).

"Se sou campeão mundial, é graças a ele", disse Fulvio Collovati, ex-defesa central da seleção nacional italiana.

Com seis golos no Campeonato do Mundo de 1982, Rossi foi o grande arquiteto do triunfo italiano. Uma atuação premiada com o prémio Bola de Ouro do mesmo ano.

A sua morte na quarta-feira, aos 64 anos, após uma longa doença, gerou uma onda de luto e homenagens nacionais, principalmente em Vicenza, onde comandou o seu clube na Série A. Graças a Rossi, o melhor marcador do campeonato de 1978 (24 golos), o modesto clube terminou a temporada como vice-campeão, atrás apenas da Juventus.

Uma lembrança inesquecível desta cidade do nordeste do país onde milhares de pessoas foram homenageá-lo na sexta-feira no estádio Menti, onde decorreu o velório.



No sábado, apesar das restrições impostas pela covid-19, centenas de pessoas se reuniram em frente à catedral da cidade. Apenas 250 pessoas foram autorizadas a comparecer à cerimónia, transmitida ao vivo pela televisão nacional.

No mesmo dia, os jogadores em Itália entraram em campo com braçadeiras pretas.

Foi observado um minuto de silêncio antes do pontapé de saída com a fotografia de Rossi projetada com as frases "Os heróis nunca morrem" e "Ciao Paolo".