Brasil perde segundo ministro da saúde durante a pandemia

O Brasil vai para o terceiro ministro da saúde durante a pandemia de coronavírus: Nelson Teich demitiu-se nesta sexta-feira, menos de um mês depois de tomar posse em substituição de Luiz Henrique Mandetta. Os dois saíram por não concordarem com as posições de Jair Bolsonaro face à doença.

As secretarias estaduais de Saúde, entretanto, confirmavam ao início desta terça-feira 207.401 casos do novo coronavírus no Brasil, com 14.217 mortes. O país ultrapassou esta semana Alemanha e França e já é o sexto com mais casos em números absolutos.

Teich, assim como Mandetta, defendia o isolamento social, ao contrário do presidente, e tinha resistências à hidroxicloroquina, medicamento no qual o Palácio do Planalto deposita enormes esperanças no combate ao covid-19, apesar de estudos científicos não corroborarem essa opinião.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O oncologista, com longa carreira como médico e como empresário da área da saúde, vai ser substituído pelo general Eduardo Pazuello, já secretário-executivo do ministério. Osmar Terra, ex-ministro da cidadania e médico alinhado ao pensamento de Bolsonaro, é considerado alternativa a médio prazo.

A demissão de Teich começou a desenhar-se terça-feira em direto nas televisões: o ministro foi informado pelos jornalistas, a meio da conferência de imprensa diária sobre a pandemia, de que Bolsonaro havia decidido abrir setores da economia como os ginásios, as barbearias e as manicures, considerados "essenciais" pelo governo.

Surpreendido e constrangido, o agora ex-ministro teve de confirmar a informação com a assessoria para depois reconhecer que não fora consultado. Bolsonaro, por sua vez, minimizou o facto, argumentando que "não há como pedir a opinião dos ministros sobre tudo".

Mas a gota de água foi a hidroxicloroquina: apesar de os resultados sobre a eficácia e segurança do medicamento não serem animadores, Bolsonaro quer disseminar o seu uso nos hospitais públicos do país. Por discordar, Teich começou a ser bombardeado por apoiantes do presidente nas redes sociais, o mesmo processo que antes vitimara Mandetta.

Natural do Rio de Janeiro, o médico de 62 anos viveu a maior parte da vida na Barra da Tijuca, a mesma zona da cidade onde mora Bolsonaro, de quem foi consultor na campanha eleitoral.

Segundo o seu perfil profissional, formou-se em medicina na Universidade do Estado do Rio de Janeiro em 1980, cursou duas especializações em oncologia, de 1985 a 1987, no Hospital de Ipanema, e, entre 1987 e 1990, no Instituto Nacional do Cancro, onde fez residência médica.

Desde então, o seu foco foi unir medicina à gestão. Em 2007, fez um curso de Expert Workshop in the Socio Economic Evaluat na Universidade de York, no Reino Unido, e no mundo empresarial, ajudou a fundar as Clínicas Oncológicas Integradas, que presidiu até 2018, entre outras atividades.

A nomeação de Teich veio na sequência da demissão traumática de Mandetta, um ortopedista que se tornou popular no Brasil com os seus boletins diários sobre a doença.

Anunciada sob panelaços - protestos ruidosos nas varandas - a saída do primeiro ministro da saúde foi justificada por Bolsonaro por sentir "que o remédio seja mais danoso do que a próprio doença" - numa referência ao isolamento social e ao desemprego.

Bolsonaro chegou a considerar o coronavírus "uma gripezinha" e disse que Mandetta, cuja popularidade subiu a pique desde o início da pandemia ao contrário da do presidente, estava a ser "arrogante" e "a falar de mais".

Mandetta e os seus secretários de estado, antes da demissão, já se haviam afirmado "cansados" por estarem a remar numa direção diferente da do chefe de estado. O ministro disse ainda que só tinha ciência para oferecer, para algo além disso não estava disponível.