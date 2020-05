Cai o segundo ministro da saúde do Brasil durante a pandemia

O Brasil vai para o terceiro ministro da saúde durante a pandemia de coronavírus.

Nelson Teich demitiu-se nesta sexta-feira menos de um mês depois de tomar posse em substituição de Luiz Henrique Mandetta. Os dois saíram por não concordarem com as posições do presidente Jair Bolsonaro face à doença.

Na terça-feira, a demissão de Teich começou a desenhar-se ao vivo nas televisões: o ministro foi informado pelos jornalistas, a meio da conferência de imprensa diária sobre a pandemia, de que Bolsonaro havia decidido abrir setores da economia como os ginásios, as barbearias e as manicures, considerados "essenciais" pelo governo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Teich, assim como Mandetta, defendia o isolamento social, ao contrário do presidente, e tinha resistências à hidroxicloroquina, medicamento no qual o Palácio do Planalto deposita enormes esperanças no combate ao covid-19, apesar de estudos científicos não corroborarem essa opinião.

O oncologista, com longa carreira como médico e como empresário da área da saúde, deve ser substituído pelo general Eduardo Pazuello, já secretário do ministério. Osmar Terra, ex-ministro da cidadania e médico alinhado ao pensamento de Bolsonaro, é outra alternativa.