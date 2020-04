Boris Johnson dá entrada nos cuidados intensivos em estado grave

Boris Johnson está gravemente doente com covid-19 e deu entrada numa unidade de cuidados intensivos, num hospital de Londres, anunciou esta segunda-feira o gabinete do governo britânico

Johnson pediu ao ministro dos Negócios Estrangeiros Dominic Raab que o substituísse nas suas funções, acrescentou um porta-voz do governo. "O primeiro-ministro pediu ao ministro dos Negócios Estrangeiros Dominic Raab, que é o primeiro ministro de Estado, que o substitua sempre que necessário", diz o comunicado.

O primeiro-ministro, 55 anos, foi internado no Hospital St Thomas em Londres com "sintomas persistentes" no domingo. O seu estado piorou e está nos cuidados intensivos.

Diz o The Guardian que a decisão foi tomada pela sua equipa médica depois de a sua condição piorar ao longo de segunda-feira. O primeiro-ministro estará consciente e foi mudado como uma medida de precaução no caso de precisar de ventilação.

Nas reações, o novo líder dos Trabalhistas Keir Starmer deseja rápidas melhoras ao rival político, dizendo que todo o país está com o primeiro-ministro e a sua família neste momento difícil.

Terribly sad news. All the country"s thoughts are with the Prime Minister and his family during this incredibly difficult time. https://t.co/9Eh4ktiqTw - Keir Starmer (@Keir_Starmer) April 6, 2020

Diagnosticado há dez dias com covid-19, Johnson manteve-se a trabalhar desde casa até dar entrada no hospital durante o fim de semana. A decisão de transferir o primeiro-ministro para os cuidados intensivos terá sido tomada por volta das 19h00 de segunda-feira.

Aconteceu logo depois de Dominic Raab dizer, no briefing diário do governo sobre o novo coronavírus, que Johnson estava "de bom humor" depois de passar uma noite "confortável" no hospital.

Sadiq Khan, presidente da Câmara de Londres, diz que Johnson está num excelente hospital com "pessoal médico do melhor no mundo". O autarca, eleito pelo Labour, diz que está a rezar pela recuperação do primeiro-ministro.

Praying for the Prime Minister"s swift recovery tonight. @GSTTNHS has some of the finest medical staff in the world, and he couldn't be in safer hands. https://t.co/xh8iyKUv7n - Sadiq Khan (@SadiqKhan) April 6, 2020

Matt Hancock, ministro da Saúde e também ele infetado com covid-19, com teste positivo no mesmo dia do primeiro-ministro, a 27 de março, diz via Twitter que Boris Johnson "irá receber o melhor tratamento do fantástico Serviço Nacional de Saúde (NHS)" britânico.