Boris Johnson anuncia nascimento do filho

O filho do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, de 55 anos, e da namorada, Carrie Symonds, de 32, nasceu esta quarta-feira, anunciou um porta-voz.

"O primeiro-ministro e a senhora Symonds estão muito felizes por poder anunciar o nascimento de um bebé rapaz saudável num hospital de Londres no início desta manhã. Mãe e bebe estão muito bem", disse o porta-voz.

O casal passou as últimas duas semanas junto na casa de campo do primeiro-ministro fora de Londres, enquanto Boris Johnson recuperava da infeção com o novo coronavírus que forçou a sua hospitalização durante uma semana, incluindo três noites nos cuidados intensivos.

Depois de receber alta a 12 de abril, o primeiro-ministro gravou uma mensagem de vídeo em que reconheceu que esteve em risco de vida, agradecendo aos profissionais de saúde que o assistiram, destacando os enfermeiros português Luis Pitarma e a neozelandesa Jenny McGee.

Carrie Symonds, com quem Boris Johnson iniciou uma relação em 2018 quando ainda era casado com a ex-mulher, Marina Wheeler, também sofreu sintomas, mas conseguiu ultrapassar a doença após o isolamento.

Pela quinta vez, Boris Johnson volta a ser pai. Do casamento com Marina Wheeler, o primeiro-ministro foi pai de Lara, Theodore, Cassia e Milo.

Stanley Johnson, pai do chefe do governo britânico, citado pela Sky News, disse que estava "absolutamente encantado" e "emocionado" pelo nascimento do neto.

As mensagens de felicitações a Boris Johnson e Carrie Symonds não tardaram. Uma delas é do ministro da Saúde britânico, Matt Hancock, que manifestou alegria pelo nascimento do bebé.

O líder do Labour, Keir Starmer, também recorreu ao Twitter para dar os parabéns ao casal.

A primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon​​​​​, fala em "boas notícias" e deseja "saúde e felicidade" ao recém-nascido.

​​Dominic Raab substitui Boris Johnson no debate semanal

O primeiro-ministro só voltou ao trabalho na segunda-feira e esta quarta-feira mantinha-se incerto se iria protagonizar o debate semanal com os deputados, no parlamento, mas foi já noticiado que vai ser substituído pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Dominic Raab, que também substituiu Boris Johnson durante a convalescença.

Boris Johnson é o quarto chefe de governo britânico a ser pai durante as funções e o primeiro desde Tony Blair a ter um filho enquanto ocupa o número 10 de Downing Street, a residência oficial do primeiro-ministro do Reino Unido.