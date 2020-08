Bélgica: doentes em cuidados intensivos aumentam para o dobro

A Bélgica, que tem um dos maiores números de infetados com a covid-19 per capita na Europa, agilizou as medidas de confinamento em meados de maio. Agora com o número de casos de infetados a aumentar as autoridades estão a endurecer as medidas anti covid, especialmente na cidade de Antuérpia.

"Podemos perceber que o vírus está a circular intensivamente no nosso país. Os números de infetados continua a aumentar", indicou Frederique Jacobs, porta-voz da autoridades federais sanitárias, segundo a Agência France Press. Até ao momento já morreram 9,845 pessoas devido à pandemia.

"Existem 13 municípios com mais de 100 pessoas que testaram positivo em cada 100 mil habitantes, ou seja uma pessoa em cada mil passou a estar infetada na última semana", indicou o responsável.

Segundo as autoridades belgas, os novos infetados estão entre a população mais jovem do país.

Em média, na última semana de julho, 2.7 pessoas morreram todos os dias na Bélgica infetadas com a covid-19. Os casos de covid-19 aumentaram 68% em duas semanas.