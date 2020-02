Belga infetado com o novo coronavírus viajou com portugueses no A380

Autoridades belgas identificaram esta terça-feira o primeiro caso de coronavírus no país. O cidadão belga, que não apresenta sintomas, mas "deu positivo" por duas vezes "no primeiro teste e no de controlo" ao coronavírus, que é feito "sempre", viajou no A380 que repatriou os 17 portugueses da cidade chinesa de Wuhan, o epicentro do surto.

As autoridades de saúde belgas anunciaram esta terça-feira que foi detetado o primeiro caso de coronavírus em Bruxelas, num paciente repatriado no segundo avião que aterrou no domingo em base militar francesa em Istres com cidadãos europeus, entre os quais os 17 portugueses que foram repatriados da região chinesa onde se regista o epicentro do contágio.

A ministra belga da Saúde, Maggie De Block anunciou esta manhã que já contactou as autoridades de "todos os outros países", com cidadãos repatriados no mesmo avião, para lhes dar conta da presença do vírus num cidadão já foram informadas

O Ministério da Saúde belga divulgou que a pessoa está com boa saúde e não mostra qualquer sintoma da doença.

O paciente infetado foi levado para um hospital especial para mais cuidados, enquanto os outros repatriados permanecem sob observação.

Belga infetado teve pouco contacto com passageiros

As autoridades sanitárias da Bélgica, citadas pelo jornal Le Soir, referem que o cidadão infetado teve "pouco contacto com outras pessoas, por isso é pouco provável que haja outras infetadas".

Embora a possibilidade de transmissão entre passageiros seja baixa, a mesma não pode ser excluída. Nesse sentido, escreve o jornal belga, o protocolo prevê mais testes às pessoas que estão em quarentena, incluindo assim os portugueses, que chegaram no domingo ao aeroporto militar de Figo Maduro, provenientes de Wuhan.

A China elevou hoje para 427 mortos e mais de 20 600 infetados o balanço do surto de pneumonia provocado por um novo coronavírus (2019-nCoV) detetado em dezembro passado, em Wuhan, capital da província de Hubei (centro), colocada sob quarentena.

A primeira pessoa a morrer por causa do novo coronavírus fora da China foi um cidadão chinês nas Filipinas.

Em Hong Kong foi registada, esta terça-feira, a primeira vítima mortal devido à pneumonia viral causada pelo novo tipo de coronavírus. .

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou na quinta-feira uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional, o que pressupõe a adoção de medidas de prevenção e coordenação à escala mundial.

Com Lusa