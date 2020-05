Bebé prematuro de dois dias morreu infetado na África do Sul

A África do Sul é o pais mais atingido pela pandemia de covid-19 no continente africano

Um bebé prematuro de apenas dois dias morreu devido à covid-19 na África do Sul, a primeira morte neonatal no país, de acordo com os últimos dados oficiais.

Segundo anunciou na quarta-feira à noite o Governo do Presidente Cyril Ramaphosa, a mãe e o bebé tiveram resultados positivos no teste ao novo coronavírus.

"Infelizmente, registámos a primeira morte neonatal relacionada com a covid-19. O bebé tinha dois dias e nasceu prematuro. Tinha dificuldades pulmonares que exigiam apoio ventilatório (pulmonar) imediatamente após o nascimento", informou o Ministério da Saúde sul-africano, num comunicado divulgado no final do dia de quarta-feira, o qual anunciou 26 novas mortes pela doença.

Este bebé é a mais jovem vítima mortal registada na África do Sul pela covid-19 e o seu estado de prematuro terá agravado os problemas associados à doença.

Mais de 18 mil casos na África do Sul

A África do Sul, com 18.003 casos e 339 mortes, é o país mais atingido pela pandemia em toda a África, que regista mais de 95 mil casos e quase três mil mortes.

Apesar das duras medidas de contenção precoce e da estratégia de realização de testes em massa, a África do Sul regista esta semana uma aceleração da epidemia, com cerca de 1.000 novos casos por dia, na sua maioria concentrados na região do Cabo Ocidental (onde se situa a Cidade do Cabo).

Globalmente, a África não está a sofrer o aumento explosivo de infeções registado na Europa e nos Estados Unidos, graças, em grande parte, às reações rápidas e dramáticas da maioria dos países do continente, que estão conscientes da fragilidade dos seus sistemas de saúde.

Em África, há 2.997 mortos confirmados, com mais de 95 mil infetados em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 328 mil mortos e infetou quase cinco milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,8 milhões de doentes foram considerados curados.