Barcelona vai restringir circulação de carros com matrícula anterior a 2000

© Foto via Twitter Guàrdia Urbana Barcelona

A partir desta quarta-feira Barcelona passa a ter uma Zona de Baixas Emissões (ZBE), onde será limitada a circulação dos veículos mais poluentes. São mais de 95 quilómetros que abrangem ainda os arredores da cidade espanhola. E quem não cumprir a restrição fica sujeito a multas que podem ir até aos 500 euros.

Os carros que podem circular na ZBE receberão um dístico identificador. Sem autocolante, ficam os veículos ligeiros de passageiros a gasolina com matrícula anterior a 2000, os veículos ligeiros de passageiros a gasóleo matriculados antes de 2005 e motocicletas ou ciclomotores que tenham sido comprados antes de 2003. Todos estes carros ou motas deixam de poder circular entre as 7:00 e as 20:00, durante a semana. Ao fim de semana, feriados e durante a noite a restrição fica sem efeito. Pode também ser pedida uma autorização especial para circular na cidade durante o dia, mas esta é apenas concedida por um período de 24 horas e está limitada a dez dias por ano.

As estimativas da polícia apontam para uma redução de 50 mil veículos por dia na cidade e menos 15% de gases poluentes na atmosfera resultantes dos transportes.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O não cumprimento destas indicações pode ser punido com uma multa (a partir de 1 de abril de 2020), que vai desde os 100 aos 500 euros. Sendo que um condutor pode acumular várias multas no mesmo dia, caso continue dentro dos limites da ZBE, passados 90 minutos de ter sido notificado, segundo o Conselho da Cidade, citado pelo jornal La Vanguardia. A fiscalização está a cargo da polícia e de quase 70 câmaras instaladas em diferentes partes da cidade para ler as matrículas.

A medida que entra esta quarta-feira em vigor abrange toda a cidade de Barcelona e pelo menos uma parte dos municípios de Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat e Sant Adrià de Besòs. De fora, nos arredores, ficam as zonas de las rondas, o barrio de Vallvidrera, o Tibidabo, Planes e a Zona Franca.