Avó de Michelle Bolsonaro com COVID-19 está em "estado gravíssimo"

Bolsonaro tornou-se um dos 1.643.539 infetados com Covid-19 no Brasil

A avó de Michelle Bolsonaro, paciente com Covid-19, está em estado gravíssimo.

Maria Aparecida Firmo Ferreira, de 80 anos, foi internada no dia 1 de julho no hospital de Ceilândia, em Brasília, depois de ter sido encontrada inconsciente por vizinhos.

Sentia falta de ar e apresentava tosse seca, dor no abdómen, rinite e falta de apetite. A familiar da primeria-dama do Brasil sofre de hipertensão arterial, arritmia cardíaca e hipotiroidismo.

Depois de confirmada a infeção com COVID-19 e o agravamento do seu estado de saúde, Maria Aparecida passou para as emergências no dia 3.

Segundo o Correio Braziliense, o estado de saúde dela é agora considerado muito grave. Por complicações da doença, foi-lhe inserido um dreno no tórax e o sistema renal foi prejudicado.

O jornal não confirmou se Maria Aparecida está consciente ou se tem água e secreções no pulmão, devido a inflamação causada pela Covid-19.

A doente está sedada, por conta da entubação, e é vigiada por profissionais de saúde.

O próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, de 65 anos, está com a doença, anunciou o próprio na terça-feira.