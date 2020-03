Aumento galopante em Madrid: quase 2000 infetados e 40 mortos

A imprensa espanhola dá conta esta sexta-feira de um aumento galopante de novos casos de pessoas infetadas com covid-19 em Madrid. A região conta com quase 2000 infetados e 40 mortes relacionadas com a doença.

Diz o El Mundo, que Espanha está em estado de alerta e a situação em Madrid é preocupante, palavras do delegado de saúde pública da cidade. O país já conta com mais de 3000 infetados e todas as comunidades encerraram as escolas.

O colapso histórico da bolsa espanhola é apenas um dos sintomas da crise desencadeada pela pandemia com o covid-19 que ameaçar paralisar a atividade económica em Espanha, tal como acontece em outros pontos do mundo.

Ao mesmo tempo, crescem as recomendações médicas para que os cidadãos permaneçam em casa e não alastrem a doença que já causou 86 mortes no país.

Ruiz Escudero, delegado de saúde de Madrid disse ao esRadio, citado pelo El Mundo, que a situação da pandemia na região é "muito preocupante".

Os Mossos d'Esquadra estão esta sexta-feira a controlar os acessos aos municípios em isolamento: Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui e Òdena.

Entretanto, Alicante tornou-se a primeira cidade a suspender as procissões e outros eventos relacionados com a Semana Santa.

Pela primeira vez desde 1970, a fronteira de Melilha é encerrada, com o governo espanhol a recomendar a todos os cidadãos de Marrocos que regrressem à cidade o mais rápido possível.

Balanço em Espanha

3.033 casos diagnosticados (86 mortes)

1.388 em Madrid (40 mortos)

346 no País Basco (9 mortos)

261 na Catalunha (6 mortos)

220 em La Rioja (2 mortos)

115 em Castela-Mancha (1 morto)

115 na Andaluzia

94 na Comunidade Valenciana (1 morto)

92 em Castela e Leão

92 em Navarra

69 em Aragão (6 mortos)

64 na Galiza

51 nas Canárias

49 nas Astúrias (1 morto)

26 em Murcia

22 nas Baleares (1 morto)

19 na Estremadura (1 morto)

16 em Cantábria

189 pessoas já recuperaram da doença.