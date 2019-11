Ator morre em 'reality show' que testa os limites físicos dos concorrentes

Aos 35 anos, o ator e modelo Godfrey Gao morreu esta quarta-feira depois de ter caído "de repente" durante as gravações do reality show Chase Me, da estação de televisão chinesa Zhejiang. Foi levado para o hospital, onde acabaria por morrer.

"Estamos tristes e chocados", refere a agência do ator que participou como convidado do programa que testa as capacidades físicas dos concorrentes através de vários obstáculos.

Durante as filmagens de um dos episódios do formato,​​​​​​ Godfrey Gao perdeu a consciência numa das provas e "caiu repentinamente no chão enquanto corria", afirmaram os produtores do programa, que coloca celebridades a concorrer contra os participantes regulares do reality show.

Foi assistido pelos paramédicos do Chase Me e depois transportado com urgência para o hospital, tendo morrido três horas depois de se sentir mal nas gravações. "Após duas horas de esforços para o salvar, o hospital afirmou" que o ator terá tido um ataque cardíaco fulminante, explica a JetStar Entertainment, em comunicado divulgado na rede social Weibo, citado pela BBC, acrescentando que os seus representantes estiveram "sempre ao lado" do ator, "enquanto a família se dirigia para o estúdio."

Nascido em Taiwan, Godfrey Gao emigrou com a família para o Canadá e foi o primeiro modelo asiático a protagonizar uma campanha publicitária para a Louis Vuitton. No cinema, tornou-se conhecido por interpretar uma das personagens principais do filme Instrumentos Mortais: Cidade dos Ossos.

Na China, ganhou popularidade por ter participado também numa popular série de televisão, intitulada Remembering Lichuan (2016). Mais recentemente, integrou o elenco do filme de ficção científica Shanghai Fortress, que foi adquirido pela Netflix.

Nas redes sociais, há já quem coloque em causa o reality show, considerando que os obstáculos físicos a que se sujeitam os concorrentes são demasiado perigosos.

Em vários comentários publicados na plataforma chinesa Weibo (semelhante ao Twitter), é referido que no dia em que perdeu a consciência nas gravações do programa, o ator e modelo estaria constipado, tinha trabalhado 17 horas e terá caído depois de dizer que não conseguia continuar com a prova.