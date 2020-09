Ataque à facada junto a antigo local do Charlie Hebdo. Detido um suspeito

Um ataque com arma branca ocorreu esta sexta-feira de manhã na rua das antigas instalações do Charlie Hebdo em Paris. Quatro pessoas ficaram feridas, duas delas com gravidade, durante o ataque perto das antigas instalações do jornal satírico Charlie Hebdo, na rua Nicolas Appert, no 11º distrito de Paris. Terá sido usado um machete no ataque.

Dois suspeitos colocaram-se em fuga e sum deles já foi detido, junto à Praça da Bastilha, numa grande operação nas ruas de Paris.

Dois dos feridos estão em estado de "emergência absoluta" e os dois presumíveis autores do ataque estão "em fuga", adiantou a prefeitura da polícia.

Um responsável policial disse que estava em curso uma "busca ativa" dos suspeitos e que foi montado um cordão policial na área, incluindo o edifício da antiga redação, depois de ter sido encontrado um embrulho suspeito.

Intervention de police en cours secteur Richard Lenoir à #Paris11.

Évitez le secteur. - Préfecture de Police (@prefpolice) September 25, 2020

O primeiro-ministro Jean Castex, confirmou que o ataque ocorreu junto às antigas instalações do Charlie Hebdo e que há quatro feridos. O governante, que interrompeu uma visita que realizava, anunciou que o caso está a ser tratado como uma emergência séria e foi aberta uma unidade de crise.

"J'ai vu une jeune femme avec une énorme blessure à la tête, le sang coulait partout sur son visage"



Un témoin de l'attaque près des anciens locaux de Charlie Hebdo raconte ce qu'il a vu pic.twitter.com/nZmhjU7AAJ - BFM Paris (@BFMParis) September 25, 2020

Um importante dispositivo de segurança foi implantado e foram encerradas escolas, creches e residências para idosos na zona enquanto a polícia procura suspeitos.

#BREAKING: Manhunt underway for male suspect following knife attack in 11th arrondissement of Paris near former offices of satirical magazine Charlie Hebdo; armed police deployed pic.twitter.com/UfEPEZgwwY - I.E.N. (@BreakingIEN) September 25, 2020

O jornal satírico francês foi alvo de um ataque terrorista em 7 de janeiro de 2015, do qual resultaram 12 pessoas mortas e cinco feridas gravemente. A motivação dos terroristas foi a publicação de caricaturas de Maomé pelo Charlie Hebdo.

O julgamento dos cúmplices dos terroristas está a decorrer atualmente em Paris sob fortes medidas de segurança. Esta semana, a diretora de recursos humanos do Charlie Hebdo, sob proteção da polícia desde 2015, disse que foi obrigada pela polícia a abandonar a casa onde reside, devido a ameaças que tem recebido e que as autoridades levam muito a sério.