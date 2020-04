Ataque à facada em França faz dois mortos e vários feridos

Um homem esfaqueou e matou neste sábado duas pessoas, ferindo outras sete, em Romans-sur-Isère, uma localidade do sudoeste da França. De acordo com fontes ligadas à investigação, o autor do crime já foi detido pelas autoridades. Um dos feridos encontra-se em estado muto grave, garantiu a mesma fonte.

O homem, cuja identidade não foi revelada, atacou várias pessoas indiscriminadamente junto a uma loja situada numa rua de Romans-sur-Isère, acabando por ser detido pelas autoridades ao final da manhã.

A polícia judiciária de Lyon está a investigar o caso e a autoridades estão ainda a avaliar se se trata de um caso relacionado com terrorismo. Segundo o jornal Le Parisien, que cita fontes policiais e testemunhas, o alegado agressor terá gritado "Allahu Akbarr" (Alá é Grande) durante o ataque.

De acordo com a imprensa francesa, o autor do crime, que não apresentava qualquer tipo de identificação, será um sudanês de 33 anos. No âmbito da investigação, a polícia terá também detido uma outra pessoa, que se encontrava na casa do alegado autor dos esfaqueamentos.

Este incidente acontece numa altura em que a França está em recolhimento obrigatório por causa da pandemia do novo coronavírus.