Assessora de imprensa de Trump testa positivo para a covid-19

A assessora de imprensa da Casa Branca, Kayleigh McEnany, anunciou esta segunda-feira que testou positivo para a covid-19, depois de vários testes negativos desde quinta-feira, quando o presidente norte-americano, Donald Trump, confirmou que tinha sido infetado.

McEnany indicou no Twitter que não tem sintomas e deixou claro que não sabia antes de uma conferência de imprensa na quinta-feira que outra assessora de Trump, Hope Hicks (que terá sido a responsável pelo contágio), tinha testado positivo nesse mesmo dia.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Ainda no domingo a assessora esteve a falar aos jornalistas.

McEnany indicou na mensagem que está em isolamento e de quarentena e que não há repórteres, produtores ou membros da imprensa na lista de contactos próximos, já que não terá passado tempo suficiente com nenhum deles. Há já contudo três jornalistas da Casa Branca que já testaram positivo.

A ABC News disse entretanto que o principal assistente de McEnany, Chad Gilmartin, também testou positivo, com outros jornalistas a confirmar a informação e a indicar que outro membro da equipa de comunicação, Karoline Leavitt, também estará infetada, assim como outros funcionários.

Apesar de o presidente ter sido infetado, não houve alterações na Casa Branca e os funcionários continuaram a trabalhar como normal, de acordo com a imprensa norte-americana, indo conta as indicações das autoridades de saúde que apontam para a necessidade de isolamento e quarentena em caso de contacto com um caso confirmado.

São já 13 as pessoas que fazem parte da equipa de Trump ou participaram na cerimónia de apresentação da juíza Amy Coney Barret como candidata ao Supremo Tribunal, no sábado 26 de setembro, que testaram positivo -- além dos três jornalistas.

(Atualizada às 17.45 com outros membros da equipa também infetados)