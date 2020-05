Polícia diz que assessor de Boris Johnson cometeu infração ao confinamento

A polícia britânica concluiu que Dominic Cummings, assessor do primeiro-ministro, Boris Johnson, cometeu uma violação "menor" das regras de confinamento introduzidas para combater o novo coronavírus, mas não pretende abrir um processo.

Cummings admitiu ter conduzido cerca de 400 quilómetros até a casa de seus pais, em Durham, no nordeste da Inglaterra, durante o confinamento, e depois ter viajado até uma localidade turística, a 50 quilómetros de distância.

A polícia de Durham disse esta quinta-feira que o segundo trajeto, até à vila de Barnard Castle, poderia ser considerada "uma pequena violação" das regras do confinamento, e que justificaria a intervenção "se ele fosse apanhado em flagrante.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Porém, acrescentou, "não há intenção de tomar medidas retrospetivas".

Boris Johnson resistiu à pressão para demitir Cummings da oposição e de dezenas de deputados do próprio partido, argumentando que o assessor agiu de forma "responsável" e dentro da lei e que "seguiu os instintos de qualquer pai".

Assessor justificou viagem

Cummings defendeu-se, dizendo que viajou para garantir que seu filho de quatro anos pudesse ser cuidado pela família se ele e a mulher ficassem incapacitados com sintomas do coronavírus.

A viagem a Barnard Castle, explicou, destinou-se a testar a capacidade de visão, que terá sido afetada pela doença, antes de regressar a Londres em meados de abril.

Uma sondagem publicada na quarta-feira pelo jornal Daily Mail indicava que 66% dos inquiridos eram a favor de demissão de Cummings e só 17% estavam contra.

Líder trabalhista considera Boris Johnson "fraco" por recusar demitir assessor

O líder do Partido Trabalhista, Keir Starmer, afirmou esta quinta-feira que o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, mostrou-se "fraco" ao resistir à demissão do assessor Dominic Cummings.

Um porta-voz de Boris Johnson disse hoje que o primeiro-ministro considera o caso "encerrado", após ter sido conhecido que a polícia britânica concluiu a existência de uma violação "menor" das regras, mas que não pretende abrir um processo.

"O mais importante aqui não são estas questões técnicas, o problema é que, ao não lidar com Cummings de uma maneira forte, o primeiro-ministro não apenas se mostrou fraco (...), o que me preocupa é que as pessoas pensem 'bem, se Cummings não precisa de respeitar as regras, por que preciso eu?'", vincou Starmer, em declarações transmitidas pela BBC Radio 4.

O Reino Unido é atualmente o país com o segundo maior número de mortes, atrás dos EUA, tendo registado 37.048 mortes e 267.240 casos de contágio durante a pandemia, segundo o balanço de quarta-feira do Ministério da Saúde britânico.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 355 mil mortos e infetou mais de 5,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 2,2 milhões de doentes foram considerados curados.

Atualizado às 15h59 com as declarações do líder trabalhista