Arco do Triunfo evacuado após ameaça de bomba. Saco com munições encontrado perto da Torre Eiffel

Uma ameaça de bomba levou as autoridades a evacuar, esta terça-feira, o Arco do Triunfo, em Paris, e toda a zona envolvente.

De acordo com o Libération, a evacuação aconteceu por volta das 15:00 (14:00 em Lisboa), tendo as autoridades estabelecido um perímetro de segurança no qual se inclui os Campos Elísios e a estação de metro Charles-de-Gaulle Étoile, onde foi interrompida a circulação de comboios em várias linhas.

As forças de segurança estão a levar a cabo trabalhos de verificação no local.

Foi ainda encontrado um saco suspeito, que terá munições, nas proximidades da Torre Eiffel, segundo o site actuParis, que cita fonte policial

Nas redes sociais, começam a circular imagens e vídeos que dão conta do aparato policial na zona.

Já no passado mês de setembro, a Torre Eiffel foi evacuada e toda a zona envolvente interdita devido a uma ameaça de bomba. Na altura, a polícia recebeu uma chamada anónima a alertar para a presença de um engenho explosivo no local, tendo sido criado um perímetro de segurança à volta do monumento.

Cerca de duras horas depois, após verificações no local, a Torre Eiffel o alerta de bomba foi levantado e a Torre Eiffel foi reaberta.

Em atualização