Aprovada nova fase do impeachment. "Maior caça às bruxas da História", reage Trump

A maioria na Câmara dos Representantes dos EUA conseguiu votos suficientes para aprovar a passagem à próxima fase do processo de destituição (o famoso impeachment) contra o presidente Donald Trump. .

Esta votação foi o primeiro teste formal para se perceber se a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, tem apoio para a investigação lançada a 24 de setembro.

A própria Pelosi, que geralmente não vota nestas ocasiões, desta vez abriu uma exceção e votou a favor da passagem à fase seguinte.

A medida passou com 232 votos a favor e 196 contra.

Em causa estava, não o impeachment do presidente, mas sim a formalização do inquérito que poderá ou não levar a esse impeachment. A investigação pode agora prosseguir, com as audições na Comissão dos Serviços Secretos da Câmara a só deverem terminar em meados de novembro.

A investigação do impeachment visa esclarecer se Trump procurou pressionar o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para o ajudar a investigar Hunter Biden, o filho de Joe Biden, um, dos favoritos à nomeação democrata para as presidenciais de 2020.

Trump não tardou a reagir no Twitter, denunciando "A Maior Caça às Bruxas da História Americana!"

Apesar desta primeira vitória dos democratas, é ainda muito cedo para gritarem vitória. Os republicanos, que nas intercalares de 2018 perderam a maioria na Câmara dos Representantes, continuam a dominar o Senador. Ora para ser aprovado o impeachment seriam necessários dois terços dos votos no Senado. Um cenário que parece difícil de concretizar. Até porque nenhum dos republicanos da Câmara votou esta quinta-feira a favor do avançar do processo.

A Constituição dos EUA lê-se que o Congresso pode destituir um presidente se considerar que cometeu "traição, suborno ou outros crimes e delitos graves". Ora é esta última expressão que abre a porta ao processo agora votado pela Câmara dos Representantes contra Donald Trump.

Olhando para o passado, a verdade é que nunca aconteceu. Só três presidentes americanos foram alvo de impeachment - Andrew Johnson em 1868, Richard Nixon em 1974 e Bill Clinton em 1999. Um por ter destituído o secretário da Guerra à revelia do Senado, outro por espionagem e o terceiro por ter mentido sobre a relação sexual com uma estagiária da Casa Branca. Nenhum foi afastado: Johnson e Clinton foram ilibados; Nixon demitiu-se antes do início do processo.