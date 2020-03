Angela Merkel em quarentena após contacto com médico infetado

Angela Merkel entrou em quarentena este domingo, depois de ter estado em contacto com um médico infetado com coronavírus. De acordo com uma nota emitida pelo gabinete da chanceler alemã, Merkel esteve com o profissional de saúde na última sexta-feira. Nos próximos dias deverá fazer testes para identificar se foi contagiada.

A notícia surge no mesmo dia em que a Alemanha adotou medidas mais restritivas para evitar a disseminação do coronavírus: as pessoas ficam agora obrigadas a manter uma distância mínima de metro e meio entre si e ficam proibidos ajuntamentos de mais de duas pessoas no espaço público.

Angela Merkel já disse que a pandemia de covid-19 é o maior desafio que se coloca ao país desde a II Guerra Mundial. "Não existe um desafio como este desde a reunificação alemã - não, desde a Segunda Guerra Mundial - que dependa tanto da nossa ação conjunta de solidariedade", sublinhou a chanceler num discurso ao país, na passada semana, pedindo então responsabilidade aos cidadãos - "Isto é sério e é preciso que levem isto a sério".