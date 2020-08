Agressões a bordo de avião por causa de recusa em usar máscara [Vídeo]

Um voo de Amesterdão para Ibiza, operado pela KLM, envolveu uma cena de pancadaria a bordo depois de dois passageiros, aparentemente embriagados, recusarem usar máscara. Tudo começou quando vários outros passageiros censuraram a dupla pela conduta, segundo o jornal holandês Het Parool. Foi então que um deles atacou um dos passageiros e gerou-se uma grande confusão a bordo.

A KLM anunciou que os dois intervenientes não são cidadãos holandeses e a imprensa britânica diz que são ingleses. O homem que recusou usar máscara e partiu para a agressão acabou por ser agarrado por funcionários da companhia e outros passageiros. Nas imagens gravadas pelos passageiros pode ser visto com sangue no nariz. Foram momentos de grande tensão, já que o avião estava em pleno voo, enquanto passageiros e funcionários tentavam acalmar. "Pare, há crianças aqui", é ouvida no vídeo.

No final do vídeo, o homem é visto no chão, dominado, antes do avião aterrar.

Segundo o The Independent, os dois homens foram detidos mais tarde pela polícia espanhola à chegada a Ibiza depois do piloto informar as autoridades locais.

Um porta-voz da companhia aérea KLM disse: "Dois passageiros indisciplinados recusaram usar as máscaras faciais e estavam incomodando os outros passageiros física e verbalmente. O piloto informou as autoridades locais e, à chegada, os dois passageiros foram detidos. A segurança não foi comprometida durante o voo".