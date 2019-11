Acidente com autocarro faz 13 mortos na Eslováquia

Pelo menos 13 pessoas morreram esta quarta-feira na sequência de uma colisão entre um autocarro de passageiros e um camião na Eslováquia, avança a Reuters. O acidente aconteceu na localidade de Nitranske Hrnciarovce, perto da cidade de Nitra, a cerca de 100 quilómetros da capital Bratislava.

A colisão fez 20 feridos e de acordo com os bombeiros o número de vítimas mortais deverá aumentar.

Fonte policial afirmou que várias pessoas continuam presas no interior do autocarro. Desconhece-se, para já o número de passageiros e o que estará na origem do acidente.

A imprensa eslovaca avança que os passageiros do autocarro são estudantes que estavam a regressar à escola.