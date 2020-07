A foto que põe a família real de novo no meio do escândalo Epstein

A ex-namorada do milionário Jeffrey Epstein, que foi detida esta semana por suspeita de o ajudar a preparar menores que eram depois vítimas de abuso sexual, foi fotografada em 2002 no trono da rainha Isabel II. A foto terá sido tirada durante uma visita privada ao Palácio de Buckingham, organizada pelo príncipe André, com quem algumas menores alegam terem sido obrigadas a manter relações sexuais -- algo que ele nega.

Ao lado de Ghislaine Maxwell, no trono do duque de Edimburgo, senta-se o ator Kevin Spacey, conhecido por papéis em filmes como Beleza Americana ou séries como House of Cards, que também já foi acusado de vários crimes sexuais. As acusações puseram fim à sua carreira, apesar de terem sido retiradas em julho do ano passado. Spacey sempre negou tudo.

A fotografia foi publicada na sexta-feira à noite no site e no sábado no jornal britânico The Daily Telegraph e volta a deixar a família real no meio do escândalo, que já obrigou o príncipe André, duque de Iorque, a afastar-se da vida pública. No artigo alega-se que Maxwell "nunca irá vender" o filho da rainha, isto é, oferecer informações que o possam prejudicar.

O príncipe André. © EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

André, terceiro filho da rainha Isabel II, está sob pressão para falar da sua amizade de longa data com a socialite Ghislaine Maxwell, que lhe apresentou o milionário norte-americano Jeffrey Epstein. Este ter-se-á suicidado na prisão, em agosto do ano passado, quando aguardava o julgamento por abuso sexual e tráfico de menores.

Uma das suas vítimas, Virginia Giuffre, alega ter sido forçada a manter relações sexuais com o príncipe André, o que ele nega.

Ghislaine foi detida na quinta-feira e é acusada pelos procuradores de Nova Iorque de cumplicidade com Epstein, já que seria ela que recrutava e preparava as menores para os abusos.

Ghislaine Maxwell (na foto junto com Epstein) foi detida na quinta-feira nos EUA. © EPA/JASON SZENES

As autoridades norte-americanas têm insistido para que o duque de Iorque testemunhe. "Adoraríamos que o príncipe André viesse conversar connosco. Gostaríamos de contar com seu testemunho", afirmou a procuradora de Nova Iorque, Audrey Strauss.

A equipa de defesa do duque mostrou-se "perplexa" com o pedido, indicando há ter comunicado por duas vezes com o Departamento de Justiça norte-americano, sem obter "qualquer resposta", segundo indicou uma fonte próxima do príncipe à agência de notícias Press Association.