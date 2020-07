A filha entrou em direto na sua entrevista para a televisão e foi um sucesso

Se há coisa que a quarentena nos mostrou é que não é fácil conciliar o teletrabalho com o cuidar de crianças pequenas. Que o diga Clare Wenham, professora de saúde global na London School of Economics, que estava a ser entrevistada para a BBC, através de uma videochamada, quando a sua filha Scarlett apareceu e começou a falar com ela, mostrando o desenho que tinha feito de um unicórnio e intrometendo-se na conversa que até aí estava a ser séria.

Imperturbável, o apresentador da BBC Christian Fraser conversou com a miúda, perguntou o nome dela e disse-lhe: "Scarlett, acho que o desenho fica melhor na prateleira de baixo ... e é um lindo unicórnio". Depois, Scarlett quis saber o nome dele e acabou por voltar às suas brincadeiras. "Foi a entrevista maus informativa que fiz hoje", concluiu ele, na brincadeira.

Por coincidência, Wenham publicou há pouco tempo um artigo no British Medical Journal em que falava precisamente dos desafios da covid-19 para a conciliação entre trabalho e família. O teletrabalho - e as suas muitas reuniões online - deu aos empregadores uma noção maior de como é a "vida dupla" dos seus funcionários: "Esperamos que isso crie oportunidades para aumentar a flexibilidade laboral, reconhecer o equilíbrio que muitos fazem entre trabalho remunerado e não remunerado e reconhecer quem realiza esse trabalho em casa", escreveu.

Os casos de crianças que interrompem as reuniões e entrevistas em vídeo dos pais tornaram-se mais comuns durante a pandemia mas não são novidade. Toda a gente se lembra de como, em 2017, a filha do professor Robert Kelly interrompeu a sua entrevista também à BBC, e de como a mãe depois tentou tirar a criança do quarto - tudo isto enquanto o professor continuava a comentar a situação política da Coreia do Sul em direto para a televisão.