Apesar dos aviões de Hitler e de Mussolini convencionou-se chamar guerra civil ao conflito que decorreu em Espanha entre 1936 e 1939. Talvez este tipo de antecedente explique porque continuamos a chamar guerra civil ao conflito que existe na Síria desde 2011. Mas não passa de uma simplificação: nem o regime de Bashar al-Assad nem os rebeldes estariam hoje a combater se não houvesse potências que vieram em seu socorro e logo desde o primeiro momento. Consoante as simpatias geopolíticas, o dedo ora é apontado mais ao Irão, que apoia Assad, ora à Turquia, patrona de vários grupos rebeldes. E estamos a falar de dois países da região. Mas há também o envolvimento de potências bem mais distantes, seja a Rússia, que se tornou desde 2015 o grande garante de sobrevivência do governo de Damasco, sejam os Estados Unidos, que mesmo tendo como prioridade assumida o aniquilamento do Estado Islâmico não deixaram de atacar em várias ocasiões bases e derrubar aviões de Assad.

Reino Unido, França, Israel, Arábia Saudita, Qatar, até a Austrália, podem ser incluídos neste rol de países que, com justificações várias, vieram envolver-se na tal guerra civil síria, uns de forma mais ostensiva, outros discretos, através mesmo de milícias. Se nos recordarmos da Guerra Civil Espanhola, também assim foi: Alemanha e Itália abertamente ao lado dos insurgentes liderados pelo generalíssimo Franco, democracias ocidentais discretas no apoio ao governo republicano, União Soviética eficaz a patrocinar os seus aliados mesmo em prejuízo da unidade do campo antifranquista, brigadas internacionais com voluntários de ideologias e bandeiras diversas.