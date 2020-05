32 anos depois, pais encontram filho raptado. Foi no Dia da Mãe, na China

Crianças raptadas no Novo México estariam a ser treinadas para tiroteios em escolas

Mao Yin tinha 2 anos quando foi raptado num hotel quando o pai o perdeu de vista por breves momentos. Tinha sido raptado e vendido a um casal sem filhos. Os pais do jovem de 32 anos nunca desistiram de o procurar. No Dia da Mãe, na China, 10 de maio, receberam a notícia mais esperada: Yin tinha sido encontrado. "Foi o melhor presente que já recebi", disse a mãe de Yin, Li Jingzhi.

Aconteceu em 1988. O pai de Mao Yin tinha acabado de ir buscar o filho à creche quando este lhe pediu água. Parou num hotel e os poucos minutos que demorou a pedir um copo de água tépida bastaram para que a criança fosse raptada.

O casal nunca desistiu de encontrar o filho e também nunca perdeu a esperança de o vir a encontrar. A mãe despediu-se para se dedicar a procurar a criança e, segundo a BBC, distribuiu mais de 100 mil folhetos com o rosto de Mao Yin.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O reencontro da família foi filmado e aconteceu na passada segunda-feira. Mao Yin - que recebeu o nome de Gu Ningning, - tem hoje 34 anos, e não conteve as lágrimas ao ser abraço pelos seus verdadeiros pais. Os planos são agora passar mais tempo com os dois e conhecê-los.

"Gostaria de agradecer às dezenas de milhares de pessoas que nos ajudaram", disse Li Jingzhi, a mãe do rapaz agora encontrado.

Em entrevista ao South China Morning Post, em janeiro, Jingzhi falava de como o seu filho era um bebé "muito inteligente, fofo e saudável" - o filho tinha sido raptado no dia 17 de outubro de 1988, na cidade de Xian, província de Shaanxi.

Nos últimos 32 anos, houve uma vez em que julgaram ter encontrado a criança, mas era falso alarme. Ainda assim, nunca desistiram de o procurar. Foi uma busca árdua.

Ao longo dos anos, Li apareceu em vários programas de televisão chineses para pedir ajuda, incluindo o The X Factor. Seguiu 300 pistas, mas nunca encontrou o filho.

Vendido por 6000 yuanes a casal sem filhos

Em 2007, decidiu ajudar o grupo chamado "Baby Come Back Home", que apoia outros pais a procurar os filhos desaparecidos e já ajudou a reunir 29 crianças com as suas famílias. Agora que encontrou o seu próprio filho, pretende continuar a ajudar o grupo.

Mao Yin foi encontrado depois de, em abril, a polícia ter recebido uma pista sobre um homem da província de Sichuan, no sudoeste da China - a cerca de 1.000 km de Xian - que adotara um bebé há vários anos.

A polícia realizou um teste de ADN para confirmar a identidade de Mao Yin e descobriu que era mesmo o filho de Mao Zhenjing e Li Jingzhi.

Segundo as autoridades, a criança foi vendida a um casal sem filhos por 6.000 yuanes (cerca de 800 euros, na atualidade).

As autoridades não divulgaram informações sobre o casal que criou Mao Yin.

O rapto e tráfico de bebés são um problema na China há décadas. Não há dados oficiais, mas no site da "Baby Come Back Home", existem 14.893 pedidos de ajuda para rapazes desaparecidos e 7.411 para meninas que também têm as famílias à sua procura.

Em 2009, o Ministério da Segurança Pública da China criou um banco de dados de ADN que já ajudou a encontrar mais de 6.000 crianças desaparecidas.