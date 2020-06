Conselho Europeu obriga PM dinamarquesa a adiar casamento...pela terceira vez

"Estou ansiosa para me casar com este homem incrível, mas parece que não vai ser fácil, agora convocaram a reunião do Conselho Europeu, em Bruxelas, para o sábado [18 de julho] em que tínhamos o casamento planeado", escreveu hoje a chefe do Governo dinamarquês através de uma publicação na rede social Facebook.

A primeira-ministra da Dinamarca acrescentou que era necessário colocar "os interesses" do país em primeiro lugar e, por essa razão, o casamento vai ser reagendado "mais uma vez".

Mette Frederiksen, de 42 anos, planeia casar com o diretor de fotografia Bo Tengberg, de 55 anos.

A chefe do Governo tinha intenções de casar no último verão, mas o agendamento das eleições legislativas na Dinamarca ditou o adiamento da cerimónia.

Frederiksen, líder do Partido Social-Democrata dinamarquês, venceu as eleições e é, desde então, primeira-ministra.

O casamento foi então reagendado para a primavera deste ano, mas a pandemia impediu, pela segunda vez, a sua realização, devido à imposição de medidas de distanciamento físico e restrições no número de pessoas que podiam estar juntas em simultâneo para mitigar a propagação do novo coronavírus.

O dia 18 de julho, terceira data escolhida pelo casal para marcar o casamento, coincidia com o levantamento das restrições impostas à população.

Contudo, o novo adiamento surge na sequência do primeiro Conselho Europeu presencial depois do "Grande Confinamento", que procurará, precisamente, delinear um plano de recuperação económica decorrente da crise pandémica.