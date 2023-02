SIC contrata Pedro Nuno Santos como comentador

Do Governo para a televisão. O ex-ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, vai ter um espaço semanal de comentário na SIC Notícias a partir de setembro, noticia o Público.

Escreve o jornal que ainda não está definido o formato e o dia em que o programa será emitido no canal de notícias do grupo Imprensa, mas antes do verão Pedro Nuno Santos dará uma grande entrevista à SIC Noticias, quando já deverão estar concluídos os trabalhos da comissão parlamentar à gestão da TAP, que deverá começar em breve. Os bónus na companhia aérea e a polémica indemnização a Alexandra Reis, paga pela TAP, vão ser dois dos temas em destaque nesta comissão parlamentar que terá três meses de duração.

O socialista Pedro Nuno Santos, que tem o mandato de deputado suspenso até julho, demitiu-se na sequência da polémica indemnização de 500 mil euros, paga pela TAP, a Alexandra Reis, que acabou por demitir-se do cargo de secretária de Estado do Tesouro, a pedido do ministro das Finanças, Fernando Medina.

Após a demissão, a 29 de dezembro, Pedro Nuno Santos, admitiu, em comunicado, ter dado "anuência política" para a saída da TAP de Alexandra Reis, dando conta de que foi informado do "valor final do acordo" entre as partes.

"Da análise complementar à comunicação informal, há efetivamente uma anuência política escrita por parte do secretário de Estado à CEO da TAP", adiantava o socialista.

O ex-governante referiu na nota que foi informado do valor da indemnização da antiga gestora. "Neste processo de reconstituição, foi encontrada ontem [19 de janeiro de 2023], por mim, uma comunicação anterior da minha então chefe do gabinete e do secretário de Estado, de que nenhum dos três tinha memória, a informarem-me do valor final do acordo a que as partes tinham chegado".

Ainda sobre a referida comunicação, Pedro Nuno Santos refere que lhe foi pedida "anuência política para fechar o processo" e acrescenta que "a mesma foi dada".