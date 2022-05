Pedro Siza Vieira é o novo comentador do Bloco Central da TSF

É já na próxima sexta-feira, dia 6 de maio, que Pedro Siza Vieira inicia o comentário semanal sobre atualidade política, no programa Bloco Central da TSF, onde vai substituir Pedro Adão e Silva que agora integra o executivo, como ministro da Cultura.

O advogado de 57 anos começou por assumir o cargo de ministro Adjunto, em 2017, passando um ano depois a acumular as funções de ministro da Economia. No anterior governo de António Costa, Siza Vieira ocupou a pasta da Economia e da Transição Digital. Militante do PS no início dos anos 90, acabaria por abandonar a militância, dedicando-se à advocacia.

O programa Bloco Central, um dos mais antigos da TSF, está em antena há quinze anos e pode ser ouvido às sextas-feiras, depois das 19:00 horas, aos sábados, depois das 11:00 e sempre em tsf.pt