Morreu Luís Silva, antigo dono do Diário de Notícias

Morreu este sábado Luís Silva, antigo dono da Lusomundo, que detinha publicações como o Diário de Notícias, Jornal de Notícias e TSF, antes de vender a empresa à PT Multimédia em troca de 2,7% da Portugal Telecom.

O velório vai ter lugar amanhã a partir das 18.30 na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Lisboa, e vai ser rezada uma missa pelo capelão da Força Aérea às 1.9.30. A missa de corpo presente terá lugar na nave principal da mesma igreja na segunda-feira às 13h30.

De acordo com o Dinheiro Vivo, Luís Silva, em conjunto com a mulher, Maria Perpétua Bordalo, era em 2012 a 10.ª pessoa mais rica de Portugal com uma fortuna avaliada em 521 milhões de euros. "Detêm a Cinveste, uma holding de investimentos que, ainda no mês passado, vendeu 2,82% da Zon à empresária angolana Isabel dos Santos. Luís Silva ficou conhecido como ex-proprietário da Lusomundo, o grupo mais tarde adquirido pela Portugal Telecom (e agora pertença da Zon, após a separação da PTM). Há vários anos que o casal Luís e Maria Perpétua Silva se encontra entre os 20 mais ricos do País. Luís Silva, açoriano de raiz e piloto da Força Aérea, ganhou relevo na área dos cinemas e de media, embora tenha progressivamente desinvestido no sector", pode ler-se na notícia publicada a 25 de julho de 2012.

O livro "Portugal à venda", de Ana Suspiro, publicado em 2015, lembra que a "Lusomundo foi um dos maiores grupos de comunicação social em Portugal. No início dos anos 90, o grupo do Coronel Luís Silva comprou o Jornal de Notícias e pouco depois adquiriu o Diário de Notícias, numa transação singular. O título histórico foi disputado por várias cooperativas de jornalistas que tinham vantagem na privatização. Ganhou a proposta liderada por Alberto do Rosário. No mesmo dia, o jornal foi revendido a Luís Silva e o vendedor viria a ser administrador da Lusomundo. Apoiado no crescimento do negócio dos cinemas, o grupo compra a TSF, mas falha a entrada na televisão, depois de abandonar o consórcio de investidores da SIC e de uma tentativa não concretizada para comprar a TVI".

Na mesma obra é contado que no virar do milénio, "apesar da dívida, a Lusomundo é um alvo atraente para a Portugal Telecom que investe 190 milhões de euros (contas de 2002) na sua aquisição. Foi um grande negócio para Luís Silva que se torna acionista da PT e mais tarde investe em outras sociedades cotadas."

