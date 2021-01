Morreu Larry King, o famoso apresentador de talk-shows

Larry King morreu este sábado vítima de covid-19.

A informação foi avançada na conta oficial do célebre jornalista e apresentador de talk-shows. "Com profunda tristeza, a Ora Media divulga a morte do seu co-fundador, apresentador e amigo Larry King, morreu esta manhã aos 87 anos".

pic.twitter.com/x0Hl0X6vqU - Larry King (@kingsthings) January 23, 2021

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Larry King foi internado com covid-19 no final de 2020, segundo a CNN, o canal de televisão que o celebrizou e que o apresentador representou durante 25 anos no famoso Larry King Live.

O jornalista sofria de diabetes tipo 2, sobreviveu à morte de dois filhos em 23 dias, a um ataque cardíaco, um AVC, a dois cancros (próstata e pulmão) e permanecia hospitalizado no Cedars-Sinai, em Los Angeles.

Conhecido por usar as mangas arregaçadas, gravatas multicoloridas, suspensórios e óculos grandes, Larry King entrevistou todos os presidentes dos EUA desde 1974 e líderes como o palestino Yasser Arafat ou o russo Vladimir Putin, além de estrelas como Frank Sinatra, Marlon Brando ou Barbra Streisand.

Larry King com o presidente russo, Vladimir Putin.

Deixou a CNN em 2010, mas continuou a fazer entrevistas, que transmitia no seu site. Em 2012 lançou Larry King Now na Ora TV, um canal de Internet que ele co-fundou. Um ano depois, em 2013, começou a apresentar um programa chamado Politicking com Larry King.

Deixa três filhos, Larry Jr, Chance e Cannon.