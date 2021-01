Larry King infetado com covid-19 e hospitalizado há uma semana

Larry King está infetado com covid-19 e internado num hospital há uma semana. O anúncio foi feito pela CNN, televisão que o celebrizou e que o apresentador representou durante 25 anos no famoso Larry King Live.

O jornalista, de 87 anos, sofre de diabetes tipo 2, sobreviveu à morte de dois filhos em 23 dias, a um ataque cardíaco, um AVC, a dois cancros (próstata e pulmão) e todos estes problemas de saúde que fazem dele um paciente de risco.

O histórico entrevistador norte-americano está internado no hospital Cedars-Sinai, em Los Angeles, há mais de uma semana, confirmaram fontes próximas de Larry King à CNN. Devido aos estritos protocolos sanitários, os três filhos não podem vê-lo.

Conhecido por usar as mangas arregaçadas, gravatas multicoloridas, suspensórios e óculos grandes, Larry King entrevistou todos os presidentes dos Estados Unidos desde 1974 e líderes como o palestino Yasser Arafat ou o russo Vladimir Putin, além de estrelas como Frank Sinatra, Marlon Brando ou Barbra Streisand.

Deixou a CNN em 2010, mas continuou a fazer entrevistas, que transmitia no seu site. Em 2012 lançou Larry King Now na Ora TV, um canal de Internet que ele co-fundou. Um ano depois, em 2013, começou a apresentar um programa chamado Politicking com Larry King.